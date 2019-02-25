錢櫃併購好樂迪 股價走勢大不同

（中央社記者江明晏台北25日電）國內KTV兩大龍頭好樂迪、錢櫃22日正式宣布合併，將由錢櫃以67.34億元收購好樂迪，若合併案順利通過，好樂迪暫定10月1日下市，錢櫃今天勁揚逾17%，好樂迪挫逾6%。

好樂迪、錢櫃22日正式宣布合併，睽違12年，將再度闖關公平會，合併案將由錢櫃以新台幣67.34億元，收購好樂迪股份，若合併案順利通過，好樂迪暫定10月1日下市，錢櫃將規劃申請上市。

好樂迪22日宣布，由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部發行且流通在外普通股，總計斥資新台幣67.34億元，好樂迪將成為錢櫃100%持股子公司，好樂迪發言人李俊德表示，合併後將維持雙品牌經營，預計在228長假前送件公平會。

錢櫃今天股價早盤勁揚逾17%，和2月15日的起漲點相比，股價漲幅已逾3成。

由於錢櫃每股67.7元的收購價比好樂迪21日收盤價只多0.5元，溢價不到1%，好樂迪今天因規劃下市衝擊、溢價太少等因素，股價早盤挫逾6%，低至63元，成交量逾千張。

不過，好樂迪股價從去年10月起創波段低點55.3元後，股價一路盤整，至今年1月起步步高升，21日股價高點衝上67.7元，漲幅已破22%。

市場評估，雙方合併將有助於節省經營成本，好樂迪在全台共有52家門市，包含高階品牌V-MIX有2家店；錢櫃全台16店，好樂迪瞄準學生族群，錢櫃則聚焦白領階級。

受娛樂產業變換快速，國內KTV產業近年面臨挑戰，好樂迪去年全年營收30.06億元，前3季稅後純益6.83億元，每股純益4.63元；錢櫃櫃去年全年營收38.7億元，上半年稅後純益6.91億元，每股純益5.06元。（編輯：鄭雪文）1080225