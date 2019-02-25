電信三雄前進MWC 備戰5G

（中央社記者江明晏台北25日電）全球行動通訊大會(MWC)於西班牙登場，國內電信三雄率團親征，中華電與諾基亞、愛立信分別簽署5G合作備忘錄，共推5G進程，台灣大哥大攜手工研院展出智慧連結應用。

中華電信今年由董事長鄭優帶隊、執行副總林國豐、行動分公司總經理陳明仕同行親征MWC，今年參展MWC偕同廣達、美超微、佐臻、趨勢、中磊、研華等國內網通廠及桃園市政府、台中市政府、國立中興大學共同於MWC台灣館展示自主研發「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案。

中華電宣布在MWC與諾基亞、愛立信分別簽署5G合作備忘錄，深化雙方策略夥伴關係，共同推展5G進程，目標於2019年完成5G完整組網架構性能驗證，並擴大5G應用示範場域，向2020年領航實現台灣5G預商用目標前進。中華電信與諾基亞、愛立信自2017年起進行5G技術合作，於電信研究院園區建置3.5GHz中頻段、4G/5G共同組網(NSA)的5G實驗網路，2019年將持續擴展至28GHz高頻段、小基站(small cell)、5G獨立組網(SA)等完整5G組網架構。並將於南港展覽2館、台北流行音樂中心、信義計畫區及桃園青埔等地區設置驗證場域。

台灣大哥大今年攜手工研院在台灣館展出與「智慧連結」(Intelligent Connectivity)的iMEC行動網路邊緣雲平台(iCloud Multi-access Edge Computing)、「非接觸式呼吸偵測應用」(CSI)、智慧鎖(Smart Lock)等5G應用技術，為倒數計時的5G商轉做準備。

台灣大技術長郭宇泰今年領軍前往MWC觀摩取經，與工研院在展場展出5G應用技術，像是運用在影音串流、AR/VR服務的MEC，現場展示兩個應用情境，一個利用AR裝置，透過「遠端操控伺服器」，協助遠端工程人員設備修繕等作業；另一個動態3D模擬技術，透過5G網路的低延遲特性，讓參觀來賓，實際感受MEC帶來的臨場感。

郭宇泰表示，台灣大在今年年初領先全台在實驗室外場域，進行一場「真5G」設備的發射展示，預計在今年第2季前，將5G實驗網場域的新莊棒球場，全面打造為iMEC行動網路邊緣雲平台和VR360的智慧棒球場，也將完成5G系統設備的佈建，成為「真MEC」棒球場。

遠傳電信由董事長徐旭東帶隊、遠東集團創新長徐國安，遠傳總經理井琪同行。遠傳近年以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)為發展主軸，積極數位轉型與創新應用發展，並著手培育相關人才。

舉例來說，遠傳今天攜手AI領域合作夥伴微軟，舉辦「遠傳AI黑客松競賽」結果出爐，首獎團隊建立機房冰水機預測模型，達到高度節能減碳效益；第2名團隊運用機器學習建立交易風險預測模型，並融合客戶關懷機制，大幅降低呆帳發生率；3獎團隊則是發展光纖網路維修週期預警系統；不僅均成功解決痛點，並開創嶄新商業模式。（編輯：郭萍英）1080225