跨境電商成美中貿易戰破口 學者籲政府培育人才

（中央社記者廖禹揚台北26日電）進出口公會發布跨境電商個案調查成果雙專刊，建議台灣業者透過跨境電商突破美中貿易戰困境，打開全球市場；學者則指出，企業轉型踏入跨境電商面臨人才缺口，政府應協助培育。

面臨美中貿易戰等全球經貿情勢影響，台灣廠商加快調整全球布局腳步，跨境電商也成為廠商接觸美國市場買家的一大機會，根據聯合國貿易與發展會議估算，2020年全球B2C跨境電商交易額可達1兆美元，相較2015年成長超過5倍，成為未來關鍵市場。

台北市進出口商業同業公會今天發布2019跨境電商個案調查成果雙專刊，秘書長黃文榮表示，今年將延續過去輔導工作，成立跨境電商育成中心，選出10家具有跨境電商基礎的廠商集中輔導，成為廠商踏入跨境電商的加速器。

國立台北商業大學國際商務系副教授李麒麟指出，跨境電商近年開始蓬勃發展，但台灣產業轉型時面臨最大問題是人才不足，政府應積極動用資源，協助企業培訓跨境電商人才。

財團法人商業發展研究院研究員朱訓麒則分析國外6個知名電商案例，建議代工與製造型企業發展跨境電商因對市場需求與貿易零售較為陌生，且產品種類較少，可以從B2B切入；對市場敏銳度及彈性較高，且具有多樣產品的貿易型企業則選擇較多，可以從B2B或B2C切入。

朱訓麒並總結6個個案的決勝關鍵力，包括打造品牌、內容行銷、運用數據及整合供應鏈；他指出，企業至少要具備2項以上關鍵能力，其中打造品牌更是成功電商企業必經之路，建議台灣企業可由此歸零思考屬於自己公司的關鍵策略。

黃文榮表示，進出口公會4年前就成立跨境電商專案辦公室，與國際各大電商平台合作推動輔導工作，也串聯金流、物流、檢驗與第三方業者合作模式，打造台灣首個由公協會主導的跨境電商生態圈；今年也將透過大數據分析、產業研究等報告成果，推出更多相關服務。(編輯：李信寬)1080226