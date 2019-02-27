放寬壽險業美元保單銷售 顧立雄說明兩前提

（中央社記者邱柏勝台北27日電）金管會主委顧立雄表示，為減少壽險業避險壓力，同意壽險業適度增加銷售美元保單比重，但有兩大前提，一是不要價格競爭，向保戶承諾過高報酬率，二是需注意資產配置與風險控管。

顧立雄今天上午出席立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委曾銘宗指出，台灣壽險公司總資產每年平均以新台幣2兆元速度成長，但風險管理能力並未相對提高。顧立雄也坦言此現象「令人憂心」，但金管會已研議，將以淨值占資產比作為預警指標，低於一個程度保險業增資，預計3個月內提出具體方案。

至於會以多少淨值比作為預警指標，顧立雄說，仍要與保發中心討論，但會參考保險業過去的平均波動率。

另外，去年由於美中貿易戰因素影響，新台幣兌美元貶值，且股、債市表現也不好，影響壽險業獲利。顧立雄表示，壽險業者提過避險成本過高的問題，但壽險公司賣美元保單，就不會被美元匯率波動影響，且長期而言，新台幣兌美元的匯率波動也在2元以下，可說是最保值的資產，民眾持有美元資產的信心足夠，因此金管會不反對壽險業者多賣美元保單。

不過，顧立雄也提兩大前提，首先是不可向保戶承諾過高報酬率。日前壽險業者競相提高利變型保單宣告利率，保險局也找業者來溝通，了解他們所宣稱可以達到的收益是如何計算。另外，金管會也會要求壽險業注意資產配置，並做好風險控管。

目前壽險業銷售外幣保單，不得超過準備金的35%，若超過則須計入國外投資。金管會表示，目前壽險公司銷售外幣保單大多還沒到35%的上限，但未來可以考慮適度放寬。（編輯：張均懋）1080227