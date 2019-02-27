台糖蓋現代化豬場 開啟與青農合作養豬

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）台糖公司在屏東的東海豐畜殖場改建為綠能豬場，今年6月將完工，台糖表示，這是台糖全國第一座的綠能示範豬場，同時也將開啟台糖與青農合作養豬的模式。

台糖去年在東海豐畜殖場投資新台幣6.8億元，興建台糖全國第一座綠能養豬場，畜殖事業部副執行長魏志松表示，新建東海豐畜殖場參考歐洲及先進國家養豬產業的發展，規劃負壓式水簾、恆溫及高架等設備及智能化管理的現代化豬舍，同時包括循環經濟的沼氣及太陽能發電，還有全豬利用及邁向生醫領域發展。

魏志松表示，台糖去年開始規劃「養豬技術基礎訓練班」，邀請返鄉青農們一同投入新型養豬經營，至今有90人參加過課程，未來將繼續開課。

魏志松表示，新建綠能東海豐畜殖場將有10棟現代化豬舍，預計可提供10名青農合作養豬，小豬、飼料由台糖提供，並有台糖的專業人員輔導青農養豬，出豬也由台糖負責通路。

東海豐綠能豬場預計今年6月完工，台糖預計5月開始招募及徵選上過訓練課程的青農，在這一波非洲豬瘟防疫中，有不少豬農退場，魏志松說，歡迎青農報名台糖的訓練課程，成為台糖現代化養豬的夥伴。

魏志松說，新建東海豐綠能畜殖場是示範場，今年至110年將另外再投資107億元改建台糖全國的16座畜殖場成為綠能豬場，包含7座母豬仔豬場及9座肉豬場。

台糖表示，除硬體設備翻新，台糖畜殖事業也將朝向生醫領域、全豬利用發展，例如豬的腸道可萃取醫學藥品肝素，豬毛皮可做醫學外傷敷料，台糖希望提高豬隻利用價值，並解決台灣沒有合適基礎醫學研究材料的困境，快速提升台灣醫學研究量能。（編輯：翁翠萍）1080227