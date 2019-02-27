誠美材料董事長之爭延燒 葉美麗再槓何昭陽

（中央社記者潘智義台北27日電）偏光板廠誠美材料董事長之爭延燒，昨天原定召開董事會，討論誠美材料參與轉投資「昆山之奇美材料公司」增資案，但因出席人數不足流會，董事長何昭陽與副董事長葉美麗再度槓上。

誠美材料對「昆山之奇美材料公司」持股49%，另一大股東為杭州錦江集團；昆山第2條偏光板產線為日本日東電工技術授權，產線為2.5公尺寬生產線，是全球最大偏光板產線。

誠美材料公司共有6席董事，包括4席一般董事、2席獨立董事。26日董事會原定討論由葉美麗等提案的昆山奇美增資案，但當天僅有何昭陽與2席獨立董事出席，因出席董事未過半，無法通過增資案。

不過，葉美麗委託律師發布聲明，未出席26日董事會主因，董事會提案除了對昆山奇美增資案之外，未將解任何昭陽董事長職務、選任新任董事長等提案列入董事會議程，更惡意僅將與董事請求提案無關，且無討論必要事項列入議案。

誠美材料則表示，葉美麗、陳俊雄、梁基磐3席董事提出解任何昭陽董事長職務、選任新任董事長案連署董事均未過半，未達董事會討論議案門檻。

葉美麗在元月中臨時董事會無預警撤換何昭陽董事長職務，但何昭陽在元月底取得法院執行命令，要求葉美麗在董事長確認官司進行期間，不得行使董事長職權，目前誠美材料董事長仍是何昭陽。（編輯：林孟汝）1080227