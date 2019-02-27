智慧家電讓生活更方便 專家籲留意資安風險

（中央社記者邱柏勝台北27日電）人工智慧、物聯網與雲端服務等終端應用日益普及，近期更出現「智慧車」、「智慧家庭」等嶄新概念，數位科技安全專家呼籲，民眾在享受智能家電的便利時，也須留意資安風險。

安侯建業（KPMG）會計師事務所數位科技安全服務執行副總經理謝昀澤表示，從科技風險角度而言，資安與隱私保護的戰場，將從傳統的網路與電腦，延伸到消費者的實際應用情境，像是家中客廳或是車上。

他以智慧音箱為例，由於中文化人工智能及語意感知科技大躍進，中文智慧音箱的能力也大增，具備更靈敏的收聽器耳朵、更聰明的人工智慧大腦、及比雙眼更厲害的洞悉需求技能，不僅能做到提供生活、新聞、音樂娛樂等基本內容，也能在冰冷的科技上加入更多情感表達與對話，達到陪伴的效果，對於平時較少接觸新興科技的老人、小孩、家庭主婦等族群，提供更好的使用者體驗。

但是謝昀澤也提醒，許多新的智慧應用，背後往往有許多隱藏的巨大資訊與隱私風險。智慧音箱由於具有更靈敏且更多的收、集音器，可以隨時接收擁有者的聲音。因此在智慧音箱5至10公尺內的對話，將隨時被聆聽，使家庭生活無所遁形。

其次，智慧音箱有更聰明的中文語意理解演算法，使用者對話內容將被音箱的語意感知機制高度理解與洞悉，甚至進行深入的分析或標籤化分類。且音箱的遠距雲端數據庫，將隨時蒐集與儲存使用者的對話大數據，包括使用者的各種喜好與生活作息等涉及隱私的資訊。

此外，謝昀澤說，目前除了少數台灣品牌智慧音箱外，華文地區的主流品牌，皆為百度、華為、小米、天貓等中國大陸品牌。雖有部分是台廠品牌，但人工智慧與雲端運算等核心功能及元件，都與中國廠商高度合作，因此在資安上仍有疑慮。

另外，智慧音箱可透過WiFi、藍牙等系統與其他智慧家庭產品互動，且連接方式除了簡單的密碼以外，少有其他網路安全防護機制，如果遭到入侵，將一併影響整體智慧家庭產品，包括智慧電視、智慧攝影機等。

謝昀澤建議，消費者使用智慧音箱時，應避免在對話中透露過多個人財務或機敏資訊，以免個資外洩。而在選擇智慧音箱產品時，台灣品牌價格雖較高，且部分元件也是與中國廠商合作，但台灣企業對於消費者隱私較重視，因此仍建議買台灣品牌智慧音箱，除降低資安風險，也能取得在地化服務。（編輯：林興盟）1080227