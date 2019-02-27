自住買盤穩房市 1月房貸餘額再創高

（中央社記者潘姿羽台北27日電）央行今天公布今年1月底房貸餘額新台幣6兆9948億元，續創歷史新高，月增174億元，雖然告別年底的購屋旺季，成長速度趨緩，央行官員認為，整體房市持續處在平穩狀態。

據央行統計，去年第4季房貸餘額連3月月增逾340億元，年增率也都在5%上下波動。央行官員說明，年底是傳統購屋旺季，在季節性因素助攻下，房貸餘額成長的情形相對顯著。

今年1月底，房貸餘額月增收斂至174億元，年增率也降至4.82%，雖然持續成長，但速度開始放緩；央行官員分析，除了告別年底的購屋旺季，市場呈現觀望狀態，農曆年前公司發放年終獎金，民眾增加償還房貸金額，使得房貸餘額下降也是原因。

央行官員進一步指出，現在自住買盤當道，市場相對穩定，從貸款餘額的數據來看，波動確實不大，而在經濟環境、房市穩定的情況下，房貸餘額基本上多會持續增加、續創高點。

至於代表房市上游的建築貸款，今年1月底餘額為1兆8665億元，月增85億元，不如去年第4季每月月增都有突破百億元的水準，但年增率仍有8%。

另外，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」貸款，今年1月期底餘額為6506億元，月減20億元，占全體房貸餘額比重微降至9.3%。

央行官員表示，青安貸款的承作狀況可以反映自住買盤，不過青安貸款有限制條件，加上現在青安貸款利率和其他銀行推出的房貸優惠利率差距不大，不少自住民眾會轉向其他銀行申請優惠房貸，造成青安貸款占比持續下滑。（編輯：楊玫寧）1080227