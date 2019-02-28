5大電信摩拳擦掌拚5G MWC展較勁

（中央社記者江明晏台北28日電）全球行動通訊大會(MWC)將落幕，台灣5大電信業者大秀5G實力，對外宣布戰績互相PK，也意味著2020年台灣5G商轉正式擂起戰鼓。

全球行動通訊大會(MWC)在西班牙巴塞隆納舉行，展期從25日至28日止，盤點國內5大電信在MWC上的動態，5G絕對是重要關鍵字，各家大秀5G肌肉，互相比拚實力。

中華電信執行副總經理林國豐率5G領航隊參加MWC，繼去年於MWC成功展示5G智慧管+後，今年中華電信更結盟廣達/雲達、美超微、佐臻、趨勢、中磊、研華及桃園市政府、台中市政府、國立中興大學共同推出及展示「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案，並已成功運用於中華電信4G商用網路，成為提供差異化服務的利器。

中華電並宣布，在MWC與諾基亞、愛立信分別簽署5G合作備忘錄，深化雙方策略夥伴關係，共同推展5G進程，目標2019年完成5G完整組網架構性能驗證，並擴大5G應用示範場域，向2020年領航實現台灣5G預商用目標前進。

今年MWC上，中華電還獲頒國際行動網路報告權威Speedtestâ頒發的「2018年台灣行動網速第一名」（Fastest Mobile Network 2018）大獎。

遠傳方面，董事長徐旭東率領參訪團隊與愛立信、Vodafone、NTT DOCOMO、諾基亞等高層商討5G發展與合作。舉例來說，遠傳將與諾基亞簽訂合作發展備忘錄(MOU)，雙方預計2019年第3季進行規格需求確認，在5G合作上建造更加緊密的網路，創造更開放的網路架構，盼在2020年台灣5G商轉奪得先機。

台灣大技術長郭宇泰今年領軍前往MWC觀摩取經，台灣大也攜手工研院在台灣館展出與「智慧連結」(Intelligent Connectivity)的iMEC行動網路邊緣雲平台（iCloud Multi-access Edge Computing）、「非接觸式呼吸偵測應用」（CSI）、智慧鎖（Smart Lock）等5G應用技術，為倒數計時的5G商轉做準備。

台灣之星總經理賴弦五今年領軍團隊前往MWC，面對5G時代來臨，台灣之星表示，自2016年起展開布局，2017年與諾基亞正式簽署合作備忘錄，去年展開5G實驗網計畫，針對智慧城市、智慧家居與醫療保健等多元領域進行應用研發，緊接完成5G實驗室網路整合，並進一步整合用戶端對端應用，經實測AR/VR達商用化品質等級。

台灣之星也宣布與諾基亞深化5G策略部署，同步採用國際大型業者將首發商用非獨立組網的3X架構，建立「5G戶外實驗場域」，積極為2020年5G頻譜競標與5G商轉部署預先做好準備。

亞太電信總經理黃南仁率領技術團隊前往參展，並與幾家國際大廠合作，展演5G相關應用解決方案，包括攜手英特爾合作打造5G Small Cell解決方案；在Airspan展區中，展出「魔速方塊2.0」解決方案；在Radisys展區與鴻海共同開發5G相關設備，未來搭配亞太電信網路推出各種應用及解決方案。（編輯：張均懋）1080228