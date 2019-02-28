建商信心水漲船高 全台湧現11個百億級建案

（中央社記者江明晏台北28日電）住展雜誌指出，去年以來買氣回溫，建商推案信心水漲船高，百億級建案推案潮湧現，統計今年全台有11個量體達新台幣百億元以上的建案。

據住展雜誌統計，今年全台有11個量體達新台幣百億元以上的建案，總銷金額衝破2000億元以上；其中台北市有1個、新北市4個、桃園市1個、新竹縣1個、新竹市1個、台中市2個，以及高雄市1個，百億級建案在全台遍地開花。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年以來買氣回溫，加上政府對房地產頻頻釋出友善政策，建商推案信心水漲船高，百億級建案推案潮因而湧現。

預計在今年開賣的百億級指標大案中，以南港輪胎舊廠都計變更開發案「世界明珠」量體最大，住宅加商辦總量上看800億元。該案總樓地板面積約6.7萬坪，規劃住宅、商辦、商場與藝文展演空間。

新北市百億級建案數量最多，包括板橋「帝國廣場」、汐止「美麗山林」、三重「EBC東森電視商貿中心開發案」、淡水「海上皇宮」等案；「帝國廣場」是江翠北側最大規模建案，「美麗山林」為甲山林自建案，「海上皇宮」則是宏盛、甲山林合建案。

桃園今年也有一件百億級建案「竹城甲子園」，該案位於龜山A7重劃區，總戶數逾千戶。竹縣竹北喜來登飯店旁，豐邑建設將打造量體約130億的指標案，該案為複合式開發，有住宅、辦公室與商場，共計35層、樓高約125米。竹市「親家潤隆關埔案」，由親家、潤隆建設合建，兩方各占50%，總戶數約千戶。

中、南部也不遑多讓，今年共有3件百億級建案登場，分別是台中市的「勤美之森」、「興富發烏日（高鐵站）案」，以及高雄市「京城美術皇居」。

何世昌指出，「興富發烏日案」主打首購族群，而「勤美之森」則攻豪宅。高雄市「京城美術皇居」在美術館特區內，擁逾3000坪基地，是高雄今年總銷金額最高的建案。（編輯：張均懋）1080228