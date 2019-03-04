立積第1季展望保守 業績恐年減超過8.4%

（中央社記者張建中台北4日電）射頻晶片廠立積第1季營運展望保守，預期業績將較去年第4季再下滑，較去年同期衰退超過8.4%。

立積下午召開法人說明會，說明去年營運結果。因中國標案市場需求疲軟，立積去年第4季營運表現不盡理想，季營收新台幣6.06億元，季減9.4%，年減15%，連帶影響去年總營收26.5億元，年減0.6%，中止成長趨勢。

立積去年第4季稅後淨利0.4億元，每股純益0.65元；全年稅後淨利1.77億元，每股純益2.93元。

展望未來，立積董事長馬代駿表示，今年第1季市場需求還是弱，季營收將比去年第4季下滑。法人預期，立積第1季營收將年減超過8.4%。

馬代駿說，今年中國標案目前還沒開出，預計3、4月將會陸續開出，5、6月開始大量出貨，並於下半年達到高峰。

除對中國標案市場有高度掌握外，馬代駿表示，立積也成功打入博通(Broadcom)的11ax平台與寬騰達(Quantenna)的11ac平台參考設計，11ac射頻前端模組(FEM)成功導入中國烽火運營商機種。

立積的天線開關（switch）導入Google的網路攝影機，在車用市場也有不錯斬獲，射頻前端模組出貨到給通用汽車的無線網路模組，switch元件出貨到給博世(BOSCH)為汽車提供的LTE模組。

立積在三星手機供貨比重高，FM元件出貨三星Galaxy S9/10及Note8/9，也導入Note 10及摺疊機；馬代駿表示，立積還打入高通(Qualcomm)手機平台的參考設計。（編輯：楊玫寧）1080304