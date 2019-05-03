永大新任董事長許作名 朝所有權經營權分治規劃

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）永大機電今天下午舉行新屆董事會，會中選出董事許作名為新任董事長。許作名表示，會協調大股東想法，明年上海永大盼損益兩平，未來朝所有權和經營權分治。

永大股臨會4月18日全面改選董事，市場派奪下5席董事，公司派取得4席，依法15天之內將由得票最高者黃福雄召開新任董事會。永大新任董事會今天下午召開，會中以5比4選出許作名為新任董事長。

許作名表示，目前他暫兼中國大陸上海永大總經理，既有經營團隊尚未調整，總經理暫時留任。他指出，專業經理人表現要看績效，也受勞基法保障，未來也希望公司朝向所有權和經營權分治邁進。

展望未來布局，許作名表示，客戶放在第一位，產品、技術和服務要讓客戶滿足；其次團結凝聚員工向心力、保障薪資報酬；此外也要照顧股東權益。

許作名指出，永大股東可分為三類型，包括大股東、機構投資者和一般股東，其中個人散戶比率小，大約7%到8%左右，而個別持股5%以上的大股東，占永大整體股權比重約82%到83%。

他說，永大股權相對集中在大股東，其中日立和寶佳集團兩大股東占比加起來超過6成。

許作名說，大股東若有想法，會在董事會上反映，他必須要協調，讓方向趨近一致。

對於公司營運，許作名指出，日後著重在公司治理，大方向讓公司持續發展，要讓上海永大先賺錢，目標明年上海永大損益兩平，今年訂單出貨希望成長，目標明年整體業績獲利成長。

市場人士指出，擁有50年歷史的電梯大廠永大機電，因公司派持股偏低，雖然擁有日商大股東日立當靠山，仍遭市場派開股臨會全面改選董事反制、喪失過半董事席次，今天董事長換人做，顯示持股過低喪失經營權的風險。

親近寶佳人士指出，寶佳集團少東林家宏支持許作名，認為不該為了內部利益鬥爭而減損永大獲利，因此去年透過和築投資與和發國際投資支持許作名，不過日立公開收購永大，有意讓永大下市，且前永大董事會有意透過未重估的資產價格讓日立收購，使得市場派加速全面改選董事的反制動作。

不過，日立先前公開收購永大約28%股權，加上原持有11.7%，合計共持有已發行股數的39.7%。日立將成永大第一大股東。市場人士表示，許作名如何在兩大股東間溝通合作，日立日後是否啟動第2次公開收購計畫，仍有待觀察。（編輯：蘇志宗）1080503