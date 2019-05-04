退休理財工具多 民眾選擇前應停看聽

（中央社記者邱柏勝台北4日電）民眾希望退休後生活無虞，靠自己理財最實際。近期出現許多新的投資理財工具，主打低門檻、低風險及穩定報酬，但投資前仍須「停看聽」，了解自身風險屬性，才能選擇最適合自身的工具。

勞工保險局今年初更新勞保財務精算報告，報告指出，勞保基金預計於2026年、意即7年後破產。雖然勞動部信心喊話，強調政府一定會負起責任，仍有不少民眾已出現危機意識，紛紛提前「自救」，自行準備退休金。

然而，自央行4度調降利率後，至今已「連11凍」，台灣長期處於負利率，民眾靠定存累積退休金，錢只會「越存越薄」，為確保退休金不縮水，必須找到足以「抗通膨」的理財工具。

為補足國人退休金缺口，近期金融監督管理委員會主導，並由投信投顧公會、證基會、集保主辦、基富通公司執行的「全民退休投資專案」，提供民眾每月除了自提勞工退休金外，另一個專為累積退休生活所需資金而生的投資平台，這個專案將提供9檔基金，預計7月底上架，目前已經吸引逾5萬民眾報名。

另外，台北富邦銀行4月中也推出智能理財平台「奈米投」，主打小資族為對象，強調最低只要使用100美元，就能布局海外ETF基金。北富銀表示，奈米投上線前舉辦長達一年的模擬投資活動，有超過4.6萬人參與模擬投資，其中高達99%獲利，平均投報率達5.3%，遠高於定存利率。

不僅於此，今年4月30日有10檔「指數投資證券」（ETN）在台灣證券市場掛牌，主打低投資成本、交易便利，且投資風險小於股票等特質，顯見民眾投資理財管道日趨多元，但也更令人眼花撩亂、難以分辨哪種理財商品適合自己。

理財專家建議，民眾應先充分了解新型態的投資理財管道，並根據自身風險屬性，決定選擇哪種理財商品。

基富通表示，「全民退休投資專案」所推出的基金產品，是針對台灣人量身打造的退休級別組合式基金，投資人可依自身的風險屬性（保守、穩健或積極）以及自身的退休年齡，選擇最適合的基金投資組合，且目前申購免手續費，基金經理費僅0.3%至0.5%，低於平均水準，可說是由金管會作保證、風險低、且收益穩定的投資工具。

但理財專家指出，相較於台灣50等ETF指數股票型基金，「全民退休投資專案」所推出的基金組合是由專業經理人「主動」投資，經理人操盤能力影響最後的投資績效，且績效能否勝過被動型基金，仍未可知，因此對於已有投資ETF經驗的民眾，並不一定要選擇加入這個退休投資專案。

目前「全民退休投資專案」所推出的基金組合，都是註冊地在台灣的境內基金，但海外投資標的眾多，當中也不乏投報率相當高的商品，此時北富銀推出的「奈米投」就成為另類選擇。

北富銀表示，奈米投會根據客戶的投資目標、年期、投資偏好及風險屬性條件，配合長期數據資料分析及風險波動度、交易成本、流動性等要素，為客戶從800多檔優質海外ETF中，量身打造最佳投資組合，且隨時都能進行查看、申購、轉換或贖回。

此外，奈米投具備特有分割技術，可將ETF的1股切分為萬分之1股，並進行精準帳戶分配，意即投資者只要用最低門檻100美元，就能完成原本必須用1萬美元才能執行的投資配置比例，讓小資族也有機會參與海外ETF投資。

然而，由於奈米投與全民退休投資專案一樣，是由經理人團隊操盤主動投資，績效是否能超越被動式基金待觀察。但整體而言，相當適合對投資理財不熟悉、且多數心力放在自身專業及收入上的輕度投資人。

至於4月底正式在台灣證券市場掛牌的ETN，至今仍有很多人無法分別它與ETF區別，以及是否適合投資。

富邦證券表示，ETN適合的投資族群很廣，無論是特定主題性投資人，或是追求穩定報酬的存股型或是領息族投資人，抑或是資金有限的小資族群等，以及高資產、有稅負壓力的投資人等，都很適合投資ETN。

富邦證券解釋，ETN投資主題明確，以及連動報酬指數將現金股息直接滾入指數再投資的設計，除了具節稅效益，還可發揮長期投資的最大複利效果，且ETN商品訂價親民，投資人可以用小額資金參與標的指數成分股的表現，參與族群廣泛。

不過，金管會提醒，ETN雖是風險相對低的投資商品，但有信用風險，萬一發行券商倒閉，ETN價格就會大幅滑落。例如美國發生金融海嘯時，雷曼兄弟倒閉，其所發行的ETN價格，只剩下原本的20%。

另外，ETN同樣不是保本商品，當追蹤標的的指數下跌時，ETN的市價也會跟著下跌，因此，想投資ETN的民眾，相較於「全民退休投資專案」及奈米投，需花較多心力關注市場動態及操作上。（編輯：林孟汝）1080504