商業服務業景氣震盪 商研院：向上動能不足

（中央社記者廖禹揚台北6日電）商研院今天發布最新商業服務業景氣預測，指出動向領先指數從去年第4季迄今呈現上下震盪、微幅下降走勢，雖然下降風險降低，但向上動能明顯不足，建議持續加強提振景氣措施。

財團法人商業發展研究院今天發布台灣商業服務業景氣預測，預測今年9月仍將在長期趨勢（指數100）下微幅震盪，也是實際值自去年5月碰頂後第16個月的下滑，雖然預測5、6月會稍稍回升，但第3季預期將略為下滑。

商研院指出，與以前各循環指數開始低於長期趨勢後的步調相比，這次坡度較為平緩，意味景氣走勢已無急降風險，但向上動能仍感不足，同時也代表政府實施中的抗衰措施確有作用，但仍待加強加速。

進一步觀察子指標，商研院表示，同行指標子指標走勢各部門呈現不同循環走勢，但進入去年第4季後，5個子指標只剩不動產及住宅服務業實質GDP持續去年下半年以來的回升趨勢，其餘4個子指標均見下降，尤其是金融及保險業實質GDP。

商研院推估，至今年4月，只剩批發與零售業及住宅服務水電瓦斯及其他燃料業的循環指數仍高於長期趨勢；商研院並提醒，就業不前、失業就會惡化，今年第1季整體失業率已開始高於去年同期，是值得正視的問題。

商研院就此預測，今年1月起循環指數會低於長期趨勢，並持續下降；在5、6月會些微震盪後，預測到9月會又降為99.69，顯示目前走緩向下的景氣仍難見明快回升，唯降幅有減緩趨勢，景氣不致於有再急降風險。（編輯：鄭雪文）1080506