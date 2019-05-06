機械業者看美中貿易戰：短空長多

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）美中貿易戰再升溫，機械業者分析，美中貿易戰對台機械產業是「短空長多」，即使客戶短期持觀望態度，不過，貿易戰使世界工廠從中國移轉至各地，勢必將帶動設備需求。

美國總統川普透過推特表示，美國與中國的貿易協商持續中，不過進度太過緩慢，美國從10日起將調高價值2000億美元中輸美商品關稅，稅率從10%調升至25%。

外貿協會今天舉行「台灣智慧機械國際媒體記者會」，經濟部國貿局主秘倪克浩、中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水、台灣機械公會理事長柯拔希、台灣機械公會副秘書長許文通和工具機公會副理事長謝瑞木等人均出席活動。

台灣機械公會理事長柯拔希指出，中國市場占台灣機械出口約3成，確實受到美中貿易戰影響。若川普真的調整關稅，短期將讓許多客戶保持觀望態度，訂單可能產生遞延效應。

柯拔希表示，長期看來，美中貿易戰機械業是最大受益者。本來客戶是只有汰舊換新的需求，不過，客戶為了移轉風險而撤離中國，中國將不再是唯一的世界工廠。客戶將工廠移轉到其他國家，屆時將增加機械設備需求，預估客戶將花上數年調整市場布局，重新採購對機械業者是絕佳商機。

他說，綜觀上述因素，美中貿易戰對台機械產業是「短空長多」。

謝瑞木形容美中貿易戰是「經濟上升時遇到的亂流」，不過，隨著工業4.0發展、5G時代來臨，客戶需求將持續提升。他認為，美中貿易戰就是台灣業者練兵最佳時機，業者應加快研發步調，搭上全球機械自動化、智慧化風潮，機械業者後市依然看俏。

許文通則說，相較其他國家，台灣內需市場小，外銷腳步更快，機械業者也提供彈性、客製化需求，藉此增加台灣競爭優勢，機械業受惠於台商回台投資，已經接到多筆台商訂單。

根據經濟部統計，機械出口產值去年達274億美元，創歷年新高。機械產值去年達新台幣1.18兆元，也是台灣繼半導體、面板後的第3個兆元產業。（編輯：林興盟）1080506