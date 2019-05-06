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隆達第1季轉盈 每股賺0.22元

最新更新：2019/05/06 18:12

（中央社記者吳家豪台北6日電）LED垂直整合廠隆達今天公布2019年第1季財報，歸屬母公司業主淨利新台幣1.13億元、每股盈餘（EPS）0.22元，相較去年第4季每股虧損0.14元，順利轉虧為盈。

隆達今年第1季合併營收達21.68億元，季減10.4%；合併營業毛利率0.9%，季減10個百分點。隆達同時公布2019年4月營收8.2億元，月增15.8%。

隆達發布新聞稿表示，第1季適逢傳統淡季，加上工作天數減少以及市場價格下滑，因而營收減少。隨著市場對電競等高階顯示器需求日增，隆達Mini LED（次毫米發光二極體）背光產品去年已率先業界量產，今年將推出系統整合度更高的Mini LED模組，達到進階的動態對比效果。

此外，隆達在車載應用開發可見光與不可見光的各式產品，已於上海國際車燈展發表車用LED矩陣式光源模組，可投射動態圖形或訊息於道路上。另外推出3D感測VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）元件產品，可運用於車載駕駛中控台選單的手勢辨識、以及防瞌睡應用的人臉辨識等。

隆達表示，在先進光電半導體的應用領域正加速開發，以成為R/G/B可見光與不可見光領域的垂直整合解決方案提供者，同時招募技術人才投入新一代光電半導體應用領域。（編輯：黃國倫）1080506

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