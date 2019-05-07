商億-KY新南向遇難關 盼鮭魚返鄉

家具大廠商億-KY(8482)因應中美貿易戰，去年底在泰國設生產基地，但當地勞力效率不佳，也希望鮭魚返鄉回台。圖為商億-KY董事長謝智通。中央社記者江明晏攝 107年5月7日

（中央社記者江明晏台北7日電）家具大廠商億-KY因應中美貿易戰，去年底在泰國設生產基地，但當地勞力效率不佳，成本比中國高20%，坦言新南向遇難關，希望鮭魚返鄉回台，盼政府解決勞力、用電兩大問題。

商億-KY今天舉行股東會，董事長謝智通今天表示，2018年因中美貿易摩擦，中國經濟和全球貿易環境和2017年比較，阻礙和風險明顯上升，商億-KY積極因應，維持穩定業績表現；昨天股價挺過風暴，今天不跌反漲，感謝股東的肯定。

商億-KY去年營收新台幣44.39億元，為降低中美貿易戰影響，去年第4季給予北美客戶5%銷售折扣，導致營收比2017年減少，因匯率波動及部分原物料上漲，毛利微幅下滑，稅後淨利10.11億元，每股盈餘9.7元。

為擴大生產基地以降低生產集中的風險與中美貿易摩擦的影響，商億-KY2018年底決定在泰國設立生產基地。

謝智通表示，目前已經正式投產、上週開始出貨12個貨櫃，不過，他坦言，「泰國生產效率只有中國工廠的一半」，目前正努力增進效率，加上配套原料比中國貴，整體生產成本仍比中國成本高20%，因此認為新南向有很多地方要克服，目前遇到一些實際困難，暫時沒有擴廠打算。

謝智通指出，公司也考慮柬埔寨設廠，擬擴大產品線，瞄準美國鎖住中國反傾銷的床墊生意，但他觀察，柬埔寨人工雖多，效率可能只有中國的30%左右；而越南已經不考慮，因為「去的人太多、土地漲了一倍，工資也漲了百分之20%，更在缺工中。」美洲部分，墨西哥目前有一個現成的沙發廠還在評估，也在考慮美國的工廠，但由於人工費用高，獲利模式有待重新調整。

針對回流台灣的看法，他說，鮭魚返鄉是他們的終極目標，但要先解決兩個問題，第一個是工人的問題，第二是用電穩定的問題，因為家具是勞動力密集的產業，一個廠就要2000個工人，而商億-KY整個企業一個月要人民幣50萬元的電費，也要解決用電穩定的問題。

商億-KY維持4成左右的高毛利，謝智通認為，來自於長期建立的產業鏈核心能力，打造一站式的家具客製化服務，且提供的價位是在美國廠和中國廠中間，技術優勢領先中國廠5年，品質甚至更優於美國廠，接到訂單兩個星期能出貨，速度比在美國生產還快。

展望今年，商億-KY將持續鞏固北美市場、布局拓展澳洲、歐洲及中國大陸等全球主要經濟市場，致力於降低北美市場政治經濟風險，並持續引進優秀研發設計人才，擴大研發團隊，加強與客戶的共同開發合作計畫，早日實現OEM向ODM的轉型。

另外，商億-KY以自有品牌切入中國市場，已在杭州設立直營據點，將陸續拓展通路。（編輯：郭萍英）1080507