台新金首季淨利年增雙位數 估今年放款穩定成長

（中央社記者邱柏勝台北7日電）台新金控今天舉辦法說會，公布第1季稅後淨利新台幣44億元，每股稅後盈餘0.37元，年增率皆達雙位數。台新金指出，今年營運成長動能將聚焦加值型房貸與中小企業放款業務。

台新金控今天舉辦法人說明會，公布第1季稅後淨利44億元，較去年同期38億元增加15.7%，每股稅後盈餘0.37元，年增12.1%，主因第1季全球金融市場市況佳，帶動投資收入年增逾6成所致。

其中，核心子公司台新銀行第1季淨利息收入46億元，年減1.8%，首季淨利差（NIM）1.25%，放款則較去年同期成長5%。淨手續費收入30億元，年增2.4%。銀行逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率821.5%，高於同業平均。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控今年首季各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長5%，總存款餘額則成長9%

在信用卡業務方面，林維俊表示，台新銀行信用卡包括發卡量、有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長24.9%、手續費收入年成長26.3%，成長率皆逾2成。

對於今年營運展望，台新金控預期，放款業務將穩定成長，主要成長動能將來自房屋加值型放貸，以及中小企業貸款兩類別。此外，財富管理及證券手續費收入也將帶動手續費收入正向成長，另也將持續推動Richart成為驅動數位創新的領導品牌。

美國總統川普威脅將對中國加徵關稅，美中貿易戰有復燃跡象，對此林維俊強調，不樂見兩大全球經濟體持續爭議，若美中未能達成協議，將對全球經濟造成傷害。台新金控密切關注事件發展，特別是對股、匯市的影響，以及客戶業務可能受到的衝擊，台新金控將會嚴謹風控、做好因應。（編輯：楊玫寧）1080507