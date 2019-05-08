智擎首季每股賺0.19元 估營運逐季成長

（中央社記者韓婷婷台北8日電）智擎自結第1季稅後盈餘新台幣2700萬元，每股盈餘0.19元，較去年同期虧損4900萬元明顯改善。智擎總經理葉常菁表示，抗胰臟癌新藥今年在分潤及台灣銷售逐季增加態勢下，整體營運有機會逐季成長。

智擎財務暨行政管理處副總經理張麒星表示，抗胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE）銷售，在海外市場主要以歐洲市場為主，認列銷售分潤；台灣則自行銷售，估算第1季來自歐洲及亞洲的銷售分潤約3300萬元。

張麒星表示，海外市場會有季度銷售分潤，預計每年2月、5月、8月及11月會有季度銷售分潤金入帳，成長趨勢可期；目前銷售以德國表現最佳，韓國及新加坡接著上市，日本及中國大陸已經準備送件申請藥證，這2個市場是最被期待的，預計明年有機會上市。

葉常菁表示，台大醫院在去年底拿到新藥銷售核准函，今年開始採用，目前台灣19家醫學中心全都進駐，目前台灣總計約有300多位病人使用智擎新藥，滲透率約30%，今年加入台大醫院相信可加速拉升滲透率。

智擎安能得於2018年8月1日起獲得健保給付，據健保署給予的總額預算為新台幣2億元，但智擎規畫與健保署洽談透過利潤回饋增加健保額度，希望進一步與健保署洽談拉高額度。

智擎最新公布4月營收1331萬元，月增4.33%，累計前4月營收9122萬元，年增145.88%。葉常菁表示，預計隨著滲透率逐步拉高，加上海外授權銷售分潤金認列挹注，今年整體營運逐季成長可期。（編輯：張均懋）1080508