中華電新任董事長總經理就位 拚5G時代持續勝出

（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信新人事布局正式就位，由具有電信業務與技術專業的董事長謝繼茂、及會計師與財務背景的總經理郭水義領軍，積極開創成長新動能，力拚在5G競爭中持續勝出。

電信業面臨轉型壓力，今年初電信三雄中的遠傳電信及台灣大哥大都換了新總經理。遠傳電信總經理職務由在美國電信業界任職超過20年的井琪接任，台灣大則由台灣年輕創業代表林之晨接手。

中華電信新人事布局近期正式拍板定案，前總經理謝繼茂升任董事長，先前已舉行交接典禮；今天中華電召開董事會通過總經理人事案，原任總經理謝繼茂因升任董事長，總經理一職由執行副總經理暨財務長郭水義接任，並暫兼財務長，於同日到職。

中華電指出，新任總經理郭水義畢業於國立政治大學銀行學系與會計研究所，曾任職勤業會計師事務所及勤業管理顧問公司，在中華電信歷任董事長特別助理、經營規劃處與投資事業處協理、會計處副總經理、子公司光世代建設開發公司總經理、投資事業處副總經理、投資執行副總經理及執行副總經理暨財務長等職務。

郭水義熟稔公司治理、財務與會計領域，對轉投資公司經營、財務及績效管理有豐富經驗，並曾參與該公司民營化體制轉型的規劃，設計企業化特別獎金及員工持股信託等照顧員工權益的方案，用以激勵員工士氣，並沿用至今。

他任職投資事業處期間，也積極協助內部團隊成立新創事業，包括協助中華精測團隊與中華立鼎光電團隊自母公司衍生新創公司；推動併購神腦國際及是方電訊子公司，並協助是方電訊順利興櫃（現已上櫃）；推動投資勤崴國際公司（已於108年5月6日上櫃）；106年修訂「激勵內部員工新創事業要點」，催生中華資安國際子公司成立等。

中華電信表示，謝繼茂與郭水義長期在中華電信服務，皆為內部升遷的專業經理人，分別具有電信業務與技術專業，及會計師與財務背景，除了收相輔相成之效，更能無縫接軌公司的經營與傳承。在全球電信公司面臨本業營收下滑、需積極透過與合作夥伴協作、併購與轉投資等尋找成長動能的時候，看好新團隊將於新一波5G競爭中持續勝出，領航國內電信業。（編輯：李信寬）1080508