台電獎勵節電達13億度 各縣市冠軍在這裡

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台電推出節電活動，去年統計超過270萬戶民眾響應，節電達13億度、發出超過10億元節電獎勵金，台電今天首次公布「全國22縣市節電冠軍地圖」，並表示將續推無上限回饋。

台電今天舉辦2019節能減碳啟動記者會，總經理鍾炳利表示，去年節電達13億度、節電獎勵金發放超過10億元，希望今年能有更好表現。

除了節流，用電高峰的夏季將至，鍾炳利表示，屆時通霄、林口等新機組都已上線，通霄輸電線路升級工程也已經完成，今年夏季用電有信心不會有問題。

台電今天首次公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，以去年度夏月（6到9月）和前年同期用電相比，找出各縣市節電王。其中，台北市節電王由松山區奪冠，去年夏月共有約6.7萬戶民眾節電，節電用戶佔比達15.4%，節電度數超過1300萬度；高雄市節電王左營區則有超過12萬戶實際節電，佔比達19.6%，節電度數逾1900萬度。

其他縣市節電王還包括新北市永和區、基隆市暖暖區、桃園市桃園區、新竹市東區、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、台中市潭子區、彰化縣和美鎮、南投縣南投市、雲林縣虎尾鎮、嘉義市西區、嘉義縣民雄鄉、台南市永康區、屏東縣潮州鎮、宜蘭縣員山鄉、花蓮縣花蓮市、台東縣台東市、澎湖縣馬公市、金門縣金城鎮、連江縣南竿鄉。

台電今年續推節電獎勵，目前累計已有340萬戶登錄，登錄後用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限；去年起編列3年共75億元投入的「縣市共推住商節電行動」，邁入第2年，也會持續補助更新用電設備、建置智慧能源管理系統等。

此外，台電表示，今年活動將結合「電力即點」App，預計6月推出節電量預測活動，民眾可依預測精準度與相關活動獲得點數，集點可兌換超商禮券、咖啡及抽獎，獎品包含電動機車、LED電視、掃地機器人、智慧手錶等，總價值達800萬元；後續透過「台電e櫃檯」App或以LINE PAY一卡通、街口、歐付寶等行動支付工具繳電費也可集點。（編輯：鄭雪文）1080509