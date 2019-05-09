中華電拚谷底反轉 轉型效益今年顯現

中華電信9日舉行總經理交接典禮，中華電信新任總經理郭水義（左）擘劃3大任務，董事長謝繼茂（右）也期許轉型效益能在今年財報上顯現。中央社記者江明晏攝 108年5月9日

（中央社記者江明晏台北9日電）電信產業競爭，中華電信新任總經理郭水義今天擘劃穩定經營、達成財測、轉型3大任務，董事長謝繼茂也期許轉型效益能在今年財報上顯現，成為中華電谷底反轉的一年。

中華電信新人事布局近期正式拍板定案，前總經理謝繼茂升任董事長，中華電信昨天通過總經理郭水義任命案，今天舉行總經理交接典禮，交通部司長王廷俊、中華電前董事長呂學錦、李炎松、前總經理張曉東等人均出席。

郭水義財務背景出身，在中華電信歷任董事長特別助理、經營規劃處與投資事業處協理、會計處副總經理、子公司光世代建設開發公司總經理、投資事業處副總經理、投資執行副總經理及執行副總經理暨財務長等職務。

他表示，電信是百年事業，有諸多前輩努力，他加入中華電17年多，在長官帶領下曾參與中華電民營化體制轉型規劃，設計企業化特別獎金及員工持股信託等照顧員工權益的方案。

郭水義今天也提到3項未來工作，包括「穩定公司經營」、「努力達成財測目標」、「有效推動轉型工作」，其中，在轉型方面，將聚焦「專注核心業務」、「開創新興業務」、「建設5G」、「優化成本與費用」等4大重點。同時強調「有微笑員工，才有微笑的客戶和股東」。

謝繼茂今天致詞時也指出，電信競爭白熱化，以「原來800斤的魚獲，變成499克重」來比喻行動市場營收因資費競爭下滑，但市場不可逆，亦須作出改變，今年初中華電啟動策略轉型，藍圖是所有經營團隊共同參與討論，不會落差，強調要無縫接軌。

他也提到，微軟轉型是非常成功的案例，認為中華電轉型工作「就像飛機在空中換引擎，高度還是要繼續維持」，期許中華電轉型過程中也要讓營收獲利保持水準，也希望今年轉型效益在財報上就能看到，成為中華電谷底反轉的一年。

交通部司長王廷俊今天表示，中華電多年來首次有總經理從財務背景出身，可望倚重這項專長，讓中華電更上一層樓。他也開玩笑地說，「認識郭總很多年，他所有的工作都跟錢有關係」，相信能讓中華電股東賺大錢。

中華電前總經理張曉東今天也提到，電信產業面臨壓力，中華電積極轉型，「不再發生用紅蘿蔔釣魚的狀況，都以客戶導向為主」，也認為財務背景的郭水義在Good Timing接任，期待在併購上能有更多空間。

謝繼茂與郭水義長期在中華電信服務，分別具有電信業務與技術專業及會計師與財務背景，皆為內部升遷的專業經理人，中華電信工會理事長洪秀龍表示，這非常符合工會期待，工會致力推動內部升遷管道暢通。（編輯：鄭雪文）1080509