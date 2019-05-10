閃美中貿易戰火 3產業台商急回流

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）美中貿易戰愈演愈烈，美國將對原產地為中國大陸的5700項產品，加徵關稅至25%。經濟部表示，網通設備、中低階自行車及零組件等台商將受影響，回台設廠的台商大排長龍。

美國貿易代表署（USTR）發布聯邦公報，訂於美東時間5月10日凌晨對逾5700項（約中國大陸輸美金額2000億美元）原產地為中國大陸的產品加徵關稅，由10%進一步調高為25%。

這波調高關稅的產品主要包括電子、機械、車輛、自行車、石化、鋼鐵、工具機、手工具、塑膠、螺絲螺帽等。

經濟部國際貿易局透過新聞稿表示，隨著美中貿易衝突持續擴大，對全球貿易發展、供應鏈調整及台商全球布局等，均將造成影響。如今年前4月，台灣對中國大陸出口衰退10.9%，但同期對美國出口的成長幅度則擴大至19.9%。

為因應相關情勢發展，經濟部已成立專案小組，並與企業界及產業公協會保持密切聯繫，協助業界因應相關發展。

貿易局也說，美國這波調高關稅產品中，台灣在中國大陸布局較深，且最終產品以出口美國為主者，例如網通設備、中低階自行車及零組件等廠商。已有多家廠商申請政府積極推動的「歡迎臺商回臺投資行動方案」，以分散風險。

經濟部投資台灣事務所進一步指出，因美中貿易戰烽火，的確接到不少諮詢電話，後續已有40多家廠商安排審查會議或表達返台投資意願。

經濟部臉書粉絲團也指出，美中貿易戰升溫，將為台灣帶來2個影響以及2個機會，預計中國的出口以及投資力道將會減弱，中國總體經濟將呈現衰退，因此，台商以及出口中國大陸的產品均會受到影響。

若美國對中國大陸進一步採取關稅懲罰措施，對台灣影響將會擴大，經濟部表示，將持續追蹤美中貿易戰。

不過，經濟部也說，台灣可受惠轉單效應，面對全球經濟新情勢，產業界已經開始調整布局，經濟部將透過引導台商回台投資、協助移轉生產基地至新南向國家、分散出口市場、加強貿易監測及出口管理以防止違規轉運等方式，協助台商因應，以降低對經濟的衝擊。

美國原定於今年1月1日起對中國2000億美元輸美產品課徵的關稅，從10%調升至25%，不過，後來延後實施以利雙方談判。美國總統川普日前表示，因為與北京的談判進展「太慢」從5月10日起調升關稅。（編輯：林孟汝）1080510