身處美中夾縫間 會計師為台商提3建言

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）美中貿易戰未歇，資誠（PwC）會計師表示，建議台商儘早依照客戶及市場需求重新佈局，從單純代工走向高附加價值，並調整供應鏈及價值鏈，善用關稅工具，才能在危機中挺身而進。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇說，台商過去多採取「台灣接單、中國大陸生產、外銷美國」商業模式，因此成美中貿易戰的重大受災戶。觀察美中貿易戰開打以來，不少台商已意識到分散風險的重要性，積極調整供應鏈及轉移市場重心。

例如增加對台灣及東南亞佈局，或是分散對美國市場的依賴，加強開發歐洲、中國或東南亞市場。因此，首先建議要持續重新佈局，越早成功，越能穩定訂單。

曾博昇指出，其次，外在大環境變化不斷，台商如果再繼續複製低成本的生產模式、以低價作為自身的競爭力，在未來將更容易被淘汰，加上近年全球稅制改變，企業想利用轉移生產基地來降低成本，也將更加困難。

建議應加速從單純的代工(OEM)走向高技術附加價值的設計代工(ODM)，甚至早在客戶腳步以前就看到市場趨勢的變化，提升自身技術含量及競爭力。

第3，在重新佈局過程中，應謹慎進行成本效益試算以及供應鏈、價值鏈調整的評估分析，考量的構面包括關稅、財務預測、供應鏈、人才、技術、產線、資金和物流等，同時也要顧及無形資產配置、利潤分割法適用和常設機構等稅務議題。

曾博昇提醒，台商也可思考關稅工具的使用，例如重新審視受影響產品適用的進口稅則、受影響產品的原產地規劃，或評估申請豁免加徵關稅、首次銷售原則適用的可能性，評估關稅加徵對關聯交易的影響等。（編輯：鄭雪文）1080510