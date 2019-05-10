美中貿易談判若破裂 台經院：台灣有2壞1好

（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國今天起針對2000億美元中國商品調高關稅至25%，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，若美中貿易談判破裂，美國加碼課徵懲罰性關稅，對台將有「2壞1好」，但不見得會走到這一步。

美中貿易談判第11輪協商持續進行中，不過美國總統川普接連拋出關稅威脅，美國上調2000億美元的中國銷美貨品加徵關稅稅率，已在10日凌晨零時起生效，川普還放話對額外3250億美元進口中國貨品加徵關稅，將影響重要中間設備和數百萬美國民眾日常用品。

孫明德分析，如果僅是2000億美元商品從10%關稅調升至25%，這方面影響有限，但若美中貿易談判破局，美國加碼對3250億美元的中國商品加徵關稅，這當中手機、電腦占了相當大比重，又是台灣的主力商品，屆時勢必受到衝擊。

孫明德指出，如果事態發展到額外3250億美元的關稅，台灣將面臨「2壞1好」，負面影響部分，一是股匯市劇烈波動，二是傷及台灣出口表現，因為台灣的電子零組件產業多是銷往中國，中國組裝後再外銷至其他國家，當關稅一提高，台灣廠商身處供應鏈中，無法置身事外。

至於好的影響，孫明德表示，美中貿易大打關稅戰，戰況還愈來愈激烈，將加速台商回流的腳步，成為台灣民間投資的動能，也就是說，台商返台投資可為下半年經濟提供一定的支撐動力。

不過孫明德也說，美國花了這麼多時間與心力進行貿易協商，不會希望功虧一簣，推測美國現在放話調高關稅，僅是談判策略，逼中國在關鍵議題讓步，這樣的做法過去也出現過，現在說談判破裂還言之過早。

美中貿易戰意外促成台商返台投資的誘因，固然為台灣帶來經濟成長的動能，元大寶華董事長梁國源提醒，政府在引導台商回台投資的同時，也要push產業升級，不能只是讓在大陸混不下去的廠商回來。

梁國源指出，台灣出口依賴中國大陸多，但國防安全又要靠美國，夾在兩強之間，陷入泥淖，若想要化危機為轉機，產業升級是必然要走的路；既然這次美中貿易戰促成台商回流的趨勢，政府就應該把握機會，除了讓資金回來，更要輔導投入實體投資，進而帶動就業，這才是長遠且穩健的道路。（編輯：張均懋）1080510