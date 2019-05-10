因應美中貿易情勢行動綱領出爐 列8面向因應變局

總統蔡英文（圖）10日再次召開國安首長會議，就美中貿易衝突局勢進行最新研判並擬定因應策略。圖為蔡總統會後在總統府大禮堂舉行「國安高層會議會後記者會」，說明相關內容。中央社記者吳翊寧攝 108年5月10日

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天召開國安高層會通過因應美中及全球貿易新情勢行動綱領，以台灣第一與台灣優先為最高原則，列出8大面向有效因應情勢變化。

總統上午9時30分召開國安高層會議聽取國安會、經濟部、中央銀行、農委會與陸委會等相關報告，會中並通過由國安會提報的「因應美中及全球貿易新情勢行動綱領」。

總統府晚間發布新聞稿表示，綱領揭示未來台灣經濟發展及對外貿易，必須在鞏固台灣經濟及主體性，照顧廣大企業及人民利益的基礎上，以「台灣第一」、「台灣優先」為最高原則，從「加速掌握國際局勢」、「加強穩定金融經濟」、「加速協助台商回流」、「加速產業升級轉型」、「加速改善經濟結構」、「加速全球合作佈局」、「加強防杜中國磁吸」以及「加強維繫貿易秩序」等八大面向，有效因應情勢變化。

總統也指示相關部會，面對複雜嚴峻的外在情勢，除了密切掌握最新動態外，各項包括前瞻基礎建設執行、強化內需、穩定股匯市與民生物價等也要確實到位，務必拿出成果，讓國民放心，也讓國家經濟穩步成長。（編輯：陸倩瑤）1080510