美若對中國全面加稅 學者：台灣電子產業衝擊大

（中央社記者邱柏勝台北11日電）美國不排除對所有中國進口商品加徵關稅，學者表示，若美國對中國進口手機、電腦等電子產品課稅，台灣產業將大受影響，但美國也會受重傷，因此可能「只是喊喊」，不過台商仍應想好備案。

根據外媒報導，知情人士指出，美國總統川普對中國下通牒，若一個月內未達成貿易協議，不排除對剩餘3250億美元還未受關稅打擊的中國商品加徵25%關稅，意即對中國商品全面加徵關稅。

對此，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，美國去年對中國500億美元進口商品加徵關稅，以及隨後對2000億美元商品加徵關稅，商品清單中除了網通、自行車外，其餘都非中國台商主要產業，因此對台商影響不大，且網通與自行車業者去年已經轉移生產陣地，其中不少台商已回台生產。

不過，孫明德說，若美國對中國進口商品全面加徵關稅，就擴及到與台灣連結甚深的手機與電腦產業，「這3250億美元商品中，有800億美元、1/4屬於手機與電腦，而這部分也是台商在中國的主力產業」。

孫明德表示，台灣出口規模3000億美元，電子零組件就占了1000億美元左右，且大都是出口到中國進行組裝生產，再銷往美國，若這部分也要被加徵關稅，台灣產業將大受影響。

不過，若美國真的擴大加徵關稅，自己也會受重傷。孫明德說，蘋果iPhone手機都是由台灣廠商接單，在中國組裝生產，若連手機也被加徵關稅，iPhone手機價格競爭力大幅下滑，而蘋果公司又是美國指標性企業，「如果蘋果不好，美國經濟也不會好，美股最近重挫也可見端倪」。

因此，孫明德認為，川普如果真的對中國商品全面加徵關稅，雖然在貿易戰取得上風，但對美國經濟來說卻是傷害，因此川普是否敢真的實施仍有疑問，「只是喊喊的機率很大」。然而，台商也不能只是期待川普説說，仍要提前因應並擬好多套備案，藉以消減貿易戰的衝擊。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，美國若全面對中國進口商品加徵關稅，不僅只台商，所有在中國製造、出口美國的企業都跑不掉，皆會受到衝擊。更嚴重的是，美國現在也打科技戰，針對美國高科技產品出口中國，無論軟體、硬體，皆須經過商務部許可，因此在中國設廠，但有很多技術授權來自美國的企業，也會受到很大的影響。

李淳表示，台商因應美中貿易戰的方式，就是降低在中國生產比重，以及擴大其他市場，畢竟現在只是美中貿易衝突，而非全球性的貿易戰。不過他表示，外界對於美中貿易談判成功仍存希望，美中貿易戰也不是沒有「突然落幕」的可能，因此台商此時還不需要完全從中國撤退。

然而，李淳也坦言，美中貿易戰即便落幕，美中對抗依然是個長期的過程，只是戰場可能會移轉到其他領域，因此台商長期而言還是需要做好避險，例如轉移生產據點。

美中貿易戰開打後，對全球經濟的負面影響也逐漸發酵，李淳表示，觀察台灣對中國出口，已經創下連6個月衰退，由於台灣與中國是供應鏈關係，當中國出口減少、經濟衰退，導致總需求降低，當然也影響台灣出口表現。

另外，美國若對中國進口商品全面加徵關稅，中國雖然受創，但美國經濟也將因此受影響。李淳說，很多國際組織預測，美國今年經濟表現將不如去年，歐洲經濟表現也不盡理想。但歐美是世界兩大消費市場，也是台灣主要出口地區，若這兩地經濟表現不佳，也將影響台灣外貿表現。

李淳說，自去年以來台灣經濟成長率（GDP）都是靠內需支撐，外貿對GDP成長都是「負貢獻」。今年適逢選舉年，加上台商回台投資，包含政府投資與私人投資都挹注內需，適度減緩了外貿衰退所帶來的負面影響，但這只是從GDP角度來看，當企業業績衰退，是否進一步影響到人員聘任、敘薪，都還需要一段時間的觀察。（編輯：趙蔚蘭）1080511