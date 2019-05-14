美擬全面對中貨徵關稅 工研院：資通廠首當其衝

（中央社記者張建中新竹14日電）美國貿易代表署公布對中國銷美3000億美元商品加徵關稅清單，工研院產業科技國際策略發展所認為，台灣廠商在中國大陸設廠的資通訊業者將首當其衝。

美中貿易戰況升溫，美國10日對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅自原先的10%調高到25%，中國國務院反擊，宣布自6月1日起，對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵關稅，最高稅率25%。

美國貿易代表署今天公布對中國其它3000億美元商品加徵關稅清單，包括手機、筆記型電腦、衣物、農產品等共3805項。301條款委員會預計6月17日召開公開聽證會。

工研院產科國際所表示，美國若全面對中國進口商品加徵關稅，短期勢必會對產業造成影響，受影響的產業以台灣在中國設廠的智慧手機、筆電與網通等資通訊業者為主。

台灣紡織與製鞋業者因生產據點之前已從中國移往東南亞，應可在這波貿易戰中免於受到影響。

台廠儘管已陸續將產品移回台灣或轉往越南等東南亞地區生產，產科國際所認為，整個產業供應鏈遷移須耗時長達10年，現階段仍以終端產品組裝產線搬遷為主，能否達到規避關稅的作用，仍須視美國對進口商品原產地認證審查情況而定。

至於美國對中國進口商品加徵關稅，是否會造成產品售價調漲，產科國際所表示，應視進出口商雙方強弱勢而定，加徵的關稅可能100%由進口商吸收，也可能由雙方平分。

至於相關零組件供應商可能受到的影響，產科國際所認為，同樣須視產品市場性、壟斷力而定。（編輯：郭萍英）1080514