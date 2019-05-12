美中貿易恐掀戰衝擊台股 分析師：不會玉石俱焚

（中央社記者江明晏台北12日電）美中貿易戰談判生波，台股上週重挫逾383點，但投信認為，中美不會玉石俱焚，市場對談判出現轉圜仍抱期待，不過情勢未明朗前，今年來漲多的股市，短線震盪風險不低。

中美第11輪經貿磋商在美東時間10日結束，雙方將繼續談判；美國政府除了10日開始對2000億美元中國商品調升關稅到25%之外，也將會於13日發布另外約3000多億美元中國商品加徵關稅計畫的詳情。

受到中美貿易戰談判再起波瀾影響，台股最近5個交易日下挫逾383點，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股走勢出現波動，主要有兩個因素，第一，是台股這波漲多後所面臨的獲利回吐壓力所致；第二，是中美貿易談判進度再生波瀾、反覆消息的紛擾，再次打亂了市場回溫的步調。

廖哲宏表示，面對接下來美中貿易談判進展，全球市場屏息以待；不過，回顧最近5個交易日，台股回檔383點，但相較於陸股、港股、韓股以及日股，台股表現相對這些股市要來得抗跌；技術面上，台股日前在跌破月線後，目前也已接近季線支撐。

在國際情勢上，廖哲宏表示，第2波關稅雖因美中雙方談判暫時未果而生效，不過短線影響有限，主要理由在於市場早已大致反應可能上路的第2波關稅動作，以及部分企業也已針對可能的風險做好遷廠、分散風險等規劃，對現階段企業獲利影響有限。

廖哲宏表示，針對接下來牽動市場走向的關鍵點，應該還是在於美中貿易談判結果，以及第3波關稅動作是否會發生。目前來看，儘管美中雙方談判在進行，不過，陸股10日以大漲逾3%反彈收盤的態勢來看，顯示市場對於談判結果出現轉圜仍抱持期待。

第一金投信認為，美中貿易談判情勢未明朗前，今年來漲多的股市，短線震盪風險不低。不過，若市場出現非理性大跌，投資人反倒可留意分批布局的機會。

第一金投信海外投資部主管唐祖蔭表示，美中貿易是戰是和，全球市場屏息以待。但是從去年第4季經驗研判，若股市持續出現非理性下跌，反倒是投資人進場加碼的良機。

他指出，主要理由有二，第一，美中不會玉石俱焚，中國副總理劉鶴按計畫赴美協商，代表中國仍以達成協議為主要目標，讓步可能性較高；川普近期推特發言，目的在以戰逼和，儘早獲得成果，尤其2020年總統大選在即，經濟與股市強弱是選民檢視政績的重要指標，當然更不希望搞砸經濟。

第二，企業獲利預期好轉，以美股為例，S&P 500企業第1季獲利年增率預估值已從3月底的負4%，一路上修到2%。雖然多數分析師對第2季保守看待，但預期不佳將造就未來上調的利多。而短期的漲多回檔，有利盤勢走得更健康、更持久。（編輯：李信寬）1080512