iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

市場憂心，蘋果在中國組裝的大量產品一旦被美國加徵25%進口關稅，蘋果將面臨自行吸收或轉嫁給消費者的兩難抉擇。圖為蘋果iPhone手機。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國總統川普揚言對尚未遭美中貿易戰波及的中國貨品加徵25%關稅，中國組裝的iPhone恐捲入其中。蘋果公司本週股價重挫近7%，凸顯生產與市場倚重中國伴隨的風險。

美國對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率，10日起由10%調高到25%。這批貨品清單去年9月公布，以網通設備、電路板等零組件為主，原本可能受關稅影響的Apple Watch、AirPods等產品，最後都被美方豁免，蘋果公司（Apple）所受衝擊有限。

然而，川普已指示美國貿易代表署規劃另對約3000億美元中國貨品加徵關稅，一旦付諸實行，所有從中國進口的商品都將被加徵關稅，包括貢獻蘋果逾5成營收的iPhone。

在美中貿易戰升溫陰影籠罩下，美股本週走勢疲弱，標準普爾500指數週線下挫2.2%，締造今年最差單週表現。對中國曝險極高的蘋果股價表現更糟，單週重挫6.9%，4月底季報出爐後的旺盛氣勢化為烏有。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）上任近8年來，將中國視為發展重心。即使中國經濟成長趨緩拖累蘋果，大中華地區（含中國、香港、台灣）仍貢獻蘋果約2成營收，是僅次於美洲與歐洲的第3大市場，地位舉足輕重。

今年初，蘋果以iPhone在中國等地買氣降溫為由下修財測，投下震撼彈。庫克當時提到，中國經濟環境受美中貿易緊張影響，金融市場瀰漫不確定氣氛，相關效應似乎也擴及消費面。

美中貿易戰休兵5個月期間，蘋果在中國業績逐漸撥雲見日。庫克4月底表示，美中貿易關係氣氛比去年11、12月好很多，有助拉抬消費信心。

如今，美中貿易局勢在華府指控北京毀諾並加強關稅施壓後風雲變色，最新一輪談判未能談妥協議，後續談判充滿變數。中國雖尚未祭出先前揚言的「必要反制措施」，但中國消費信心一旦受衝擊，勢必會影響蘋果好不容易有起色的營運表現。

更令市場憂心的是，蘋果在中國組裝的大量產品一旦被美國加徵25%進口關稅，蘋果將面臨自行吸收或轉嫁給消費者的兩難抉擇。

華爾街日報報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）估算，售價999美元的基本款iPhone XS若被加徵25%關稅，成本將暴增160美元（約新台幣4950元）。蘋果如決定漲價，精打細算的消費者可能打消購買念頭；如自行吸收，蘋果2020會計年度每股盈餘將折損23%。

庫克4月底提到，中國近期調降增值稅有利於iPhone等產品降價，對業績產生助益。分析師警告，中國政府若決定以關稅反擊美國，將抵銷增值稅調降的效益。此外，北京也可能將報復對象鎖定蘋果中國直營店，鼓動民眾抵制蘋果。

華府保守派智庫美國企業研究所（AEI）學者巴菲德（Claude Barfield）表示，北京如果想拿蘋果開刀，有各種花招可耍，但這麼做也伴隨風險，因為蘋果供應鏈在中國估計僱用300萬人，牽一髮動全身。（編輯：施燕飛）1080512