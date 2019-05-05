蘋概股今年能否引爆換機潮 規格升級是關鍵

（中央社記者韓婷婷台北5日電）蘋果iPhone在過去2年新機表現不如預期，讓原本該有的換機潮一再遞延，市場預期換機潮有機會在今年釋放出來，帶動蘋概股重回主戰場，新元件及規格升級將是關鍵。

2014年蘋果首度推出大螢幕的iPhone 6創造新一波銷售高峰後，2016年再推出雙鏡頭的iPhone 7 Plus也繳出不錯成績；不過2017年iPhone 8及2018年XS、XR系列，都因了無新意加上價格破表，消費者不願買單，買氣疲弱，也引發法人「蘋果盛宴即將落幕」的擔憂。

尤其2018年下半年因美中貿易戰衝擊全球股市，對未來的不確定性也讓消費者緊縮荷包；而蘋果高達新台幣5萬元的新機更讓消費者下不了手，號稱親民版的XR系列又只配備單顆鏡頭，是大多數愛拍照的人「心裡過不去的關卡」，因此花點小錢更換電池繼續用是不少果迷的選擇，也是去年新機銷售賣最差的主因。

此外，中國品牌手機主打高性價比、高規中價，更讓具備狼性特質的華為等品牌趁勢崛起，連一向強悍的三星都面臨挑戰。

2019年蘋果能否推出具吸引力的新iPhone，重新挽回果迷的心，市場高度關注，相關供應鏈業者也多所期盼。

統一投顧董事長黎方國表示，蘋概股下半年很看好，蘋概股有一個特性，上下半年獲利配比大約是2比8，市場看到上半年表現，通常都會保守看待很正常。

他說，雖然有不少人擔憂消費者會等待2020年新世代的5G手機，影響今年買氣。但就他觀察，有不少iPhone 6系列或iPhone 7系列的使用年限已長達3至4年，已經到了極限，包括心理層面或者手機本身電池耗損、上網速度或相機效能，都與新一代手機有一定的差距，過去2至3年累積的遞延換機需求，可望在今年釋放出來。

某蘋果供應鏈業者認為，非遊戲重度使用者，一般人對5G較無感，尤其預期5G元年基礎設施硬體、軟體都還不盡成熟，資費方案也可能相對較高的情形下，不見得會在第一時間搶進5G手機；如同8K電視問世，初期並沒有太多內容產品支援，空有硬體設備恐無用武之地的概念相同。

目前包括網路通訊及手機業者普遍對5G網路商轉抱持高度的期待，認為是帶動下波大換機潮的關鍵。黎方國表示，在5G帶來的大換機潮之前，今年新機如果能在原先價格基礎上加大相機、電池及速度的規格升級力度，相信仍有機會引動原先遞延的換機潮；這個高峰也許難以超越2014年iPhone 6的榮景，也不會比未來5G的力道大，但仍預期有機會高於前2年的動能，帶動蘋概股再現生機、重回高階手機的主戰場。（編輯：張良知）1080505