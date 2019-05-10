隆達Mini LED背光占比 明年上看兩位數百分比

（中央社記者吳家豪台北10日電）LED垂直整合廠隆達今天受邀參加券商舉辦的法人座談會，根據法人推估，今年下半年Mini LED將占隆達背光產品約高個位數百分比，明年占比可望達到兩位數百分比。

隆達今年第1季合併營收新台幣21.68億元，季減10.4%；合併營業毛利率0.9%，季減10個百分點；歸屬母公司業主淨利1.13億元、每股盈餘（EPS）0.22元，順利轉虧為盈。

法人表示，隆達今年第1季背光產品營收占比約75%，照明產品占比約25%，照明產品以零組件為主；第1季毛利下滑主要因為遷廠、打消庫存等費用。

針對美中貿易戰影響，法人認為，LED產業上游庫存與價格面臨的壓力較大，對2019年保守看待，隆達可望利用這一年回歸基本面，持續養兵調整體質。

法人指出，隆達Mini LED（次毫米發光二極體）背光產品已出貨，進度符合預期，推估今年下半年Mini LED將占隆達背光產品約高個位數百分比（約7%到9%），明年占比可望達到兩位數百分比（10%以上）。去年隆達Mini LED已導入電競螢幕、筆電應用，今年有機會延伸到電視領域。

整體而言，法人認為隆達長久耕耘背光應用，已站穩市場地位與客戶關係，未來將聚焦Mini LED應用；且隆達也跨入紅光與RGB顯示器，並持續布局次世代的半導體應用，例如紫外線、感測器等，未來成長動能可期。（編輯：趙蔚蘭）1080510