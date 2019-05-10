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櫃買率企業赴東京辦法說會 提高國際知名度

最新更新：2019/05/10 19:06

（中央社記者韓婷婷台北10日電）為提升海外大型機構投資人認識櫃買市場，並協助優質上櫃公司提升國際知名度，櫃買中心繼去年帶領7家公司前進東京辦投資說明會後，預計下週2度赴日招商引資。

櫃買中心表示，繼去年12月底偕同7家優質上櫃、上市公司經營高層赴日本東京引資後，預計於5月15日至17日由櫃買中心副總經理周惠美率隊，再次前往日本東京舉辦投資說明會，讓日本投資人對台灣資本市場更加瞭解，進而提高國際投資人參與投資意願。

此次活動由櫃買中心與元富證券及日本岡三證券合作舉辦，說明會邀請了證券市場中具產業代表且績效表現優異的企業參與，包括穩懋、力旺、譜瑞-KY、環球晶、金可-KY等5家上櫃公司，另外還邀請了瑞昱與新光金2家上市公司。

櫃買中心統計，近10年來外資持有上櫃股票比重從2009年的10.11%逐年成長，至2019年4月底達22.15%，成長幅度超過1倍，外資參與交易的比重從2009年3.3%成長至2019年4月底的12.1%。

櫃買中心表示，此次說明會將安排海外機構法人與上市櫃公司高層透過一對一的會談方式，讓投資者能夠深入了解參與法說會公司的長期策略與願景外，櫃買中心也將向當地機構法人介紹櫃買市場現況及特色，預期可吸引日本知名大型投資機構法人對台灣資本市場的興趣。（編輯：張均懋）1080510

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