華映科技請款案 中華映管：福建法院無管轄權

（中央社記者潘智義台北10日電）大同集團面板廠中華映管今天表示，轉投資公司華映科技向中國福建省高級人民法院申請將向中華映管請款金額提高至人民幣30億2902萬7800元案，福建省高級人民法院並無管轄權。

中華映管指出，轉投資中國大陸華映科技雖可向中華映管請求支付貨款，但請求支付業績承諾保證款項就不合理；華映科技為了向中華映管請款，向所在地中國福建省高級人民法院提起訴訟，但中華映管認為福建省高級人民法院並無管轄權，應由台灣的法院審理。

中華映管說明，中國大陸華映科技根據2018年度審計結果，已向福建省高級人民法院申請將訴請金額追加至人民幣30億2902萬7800元。這樣的金額已超過應付貨款，相當不合理。

中華映管認為，根據民事訴訟法第127條等相關規定，中華映管提出管轄權異議申請，請求福建省高級人民法院駁回原告華映科技的提起訴訟。本案由台灣地區法院管轄更方便，且依法福建省高級人民法院對於本案無管轄權，請福建省高級人民法院依法駁回原告華映科技的提起訴訟。

中華映管去年12月13日在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，2018年面板供過於求，加上美中貿易戰影響，造成面板價格崩跌，經營十分辛苦，中華映管迄今尚積欠轉投資的中國大陸華映科技貨款約人民幣33億元，其中逾期貨款人民幣20億元。

華映當時也在記者會指出，身為子公司華映科技最大股東，卻遭第2大股東福建省電子信息集團催討欠子公司貨款，因而引爆債務危機。

華映今年2月在台灣證券交易所記者會進一步表示，轉投資中國大陸華映科技持股仍為26.37%，是最大股東，但因辭去董事長及董事職務，已喪失對其控制力；依董事會成員來看，現階段是由第2大股東、具中國官方色彩的福建省電子信息集團主導華映科技經營權。

中華映管今天強調，盼桃園地方法院儘速裁請重整案，讓中華映管重新站起來，依目前規劃將保留最有競爭力的6代線面板廠，成為一個小而美的面板廠。（編輯：李信寬）1080510