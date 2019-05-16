櫃買率企業赴日召開法說 機構投資者熱烈參與

（中央社記者韓婷婷台北16日電）櫃買中心今天率領5家上櫃公司及2家上市公司在日本東京舉行為期2天的「2019 CEO-CFO台灣企業日」法人說明會，吸引20家日本大型知名資產管理公司、保險公司與銀行等機構投資人參與。

櫃買中心表示，這次參加東京法說會的7家台灣企業都是各產業的佼佼者，包括穩懋、力旺、譜瑞-KY、環球晶以及金可-KY 5家上櫃公司，及瑞昱與新光金2家上市公司，會議採取一對一面對面溝通方式舉行，共計進行60場次、吸引20家日本大型知名資產管理公司、保險公司與銀行等，合計管理資產規模逾1兆美元的機構投資人熱情參與。

穩懋副總經理陳舜平表示，穩懋目前與日本供應商合作密切，透過櫃買中心安排，能進一步與日本機構投資人當面溝通說明公司發展動態，對於吸引外資投資人有相當幫助。

力旺董事陳莉菁及譜瑞代理發言人張祐銘皆表示，此次日本行將公司的特點介紹給日本投資人，讓更多日本機構瞭解到公司的營運狀況及投資價值。環球晶副總經理陳偉文及金可發言人張泰榕也指出，此次日本法說會對公司帶來相當正面的助益。

櫃買中心副總經理周惠美表示，此次與元富證券及日本岡三證券合作舉辦的日本法說會成果豐碩，日本機構法人對上櫃公司展現出高度興趣，相信此行對於外資法人找尋台灣市場優質投資標的、提高上櫃公司國際知名度及拓展證券商業務皆有極大的幫助。（編輯：張均懋）1080516