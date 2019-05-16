杜特蒂5月底訪日 將簽備忘錄與合作意向書

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓貿易及工業部長羅培茲今天表示，總統杜特蒂訂5月底訪問日本，參加「亞洲的未來」國際會議，預計將簽署至少2份備忘錄（MOU）與8項合作意向書。

「亞洲的未來」會議由「日本經濟新聞」主辦，本月30、31日在東京登場，杜特蒂（Rodrigo Duterte）與馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）、孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）、柬埔寨總理洪森（Hun Sen）、寮國總理宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）等預計都將出席。

羅培茲（Ramon Lopez）今天在菲律賓總統府通訊作業辦公室（PCOO）舉辦的線上記者會表示，預定與日方簽署的備忘錄與合作意向書涉及電子業、製造業、數據分析和服務業等領域。

杜特蒂4月27日才結束造訪中國的行程，與北京當局簽署19項協議，可望為菲國帶來120億美元投資和2萬多個工作機會。羅培茲說，中華人民共和國主席習近平在會面時提到，為解決菲中貿易逆差，將鼓勵進口菲律賓產品，中國也向菲國採購鳳梨、椰青等農產品，並開放更多農產品進口。

對於中美貿易戰再起，羅培茲表示，對菲國的初步影響是吸引部分企業將生產基地從中國搬遷到菲律賓，包括鋼鐵業和紡織業，都有廠商考慮遷到菲國；更重要的是，中國領袖也鼓勵企業向菲律賓擴張，「這是我們看到的機會」。

不過，他說，無可避免地，菲國其他貿易夥伴受貿易戰影響，整體貿易成長趨緩，菲國訂單量減少，尤其電子產品出口受最大衝擊。

羅培茲說，菲律賓已將眼光轉向俄羅斯、南美洲、非洲等過去較少關注的市場，並研究增加出口產品種類，包括汽車與航空零件、食品製造業、化學製品等，都在考慮範圍內。

由於菲律賓期中選舉剛結束，新任參眾議員多屬杜特蒂陣營，羅培茲表示，當局在推動部分經濟部門自由化，包括減少投資負面表列、零售貿易自由化、開放更多公共服務或公用事業國外投資等必要改革方面，預計將大有成果。

他表示，政府正研擬下一階段稅制改革，將企業所得稅率從30%調降為20%，以促進國內外企業對菲投資，相信這些改革會獲得新國會支持。（編輯：郭中翰）1080516