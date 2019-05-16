上櫃公司20日起 7家變更交易1家停止交易

（中央社記者韓婷婷台北16日電）櫃買中心今天表示，已完成上櫃公司108年度第1季財務報告形式審閱，根據審閱結果，上櫃有價證券應停止交易計有1家，應調整交易方式計有7家，並自5月20日起實施。

櫃買中心表示，繼續停止交易上櫃有價證券為長天，新增為變更交易方法的上櫃有價證券有燦星旅、凌泰及愛地雅。繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易的有沛亨。繼續變更交易方法但取消分盤方式交易有泰偉。恢復普通交割則有耀勝及福大。

櫃買中心表示，長天公司之前因內部控制制度顯有重大缺失等情事，暨未依規定公告與申報107年度財務報告，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報108年度第1季財務報告，併案繼續停止該公司有價證券在證券商營業處所買賣。

燦星旅、凌泰及愛地雅等3家公司因108年度第1季財務報告顯示淨值已低於所列示股本1/2，新增為變更交易方法。

沛亨公司因108年度第1季財務報告顯示淨值已低於所列示股本3/10，繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

泰偉公司因108年度第1季財務報告顯示淨值已回復至所列示股本3/10以上，惟仍低於所列示股本1/2，繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

耀勝及福大等2家公司因108年度第1季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本1/2，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法情事，恢復為普通交割。（編輯：蘇志宗）1080516