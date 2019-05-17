美國祭禁令 台積電：初估後繼續出貨華為

（中央社記者蔡芃敏、張建中新竹17日電）美國對華為祭出禁令，晶圓代工廠台積電經初步評估後，決定不改變對華為的出貨計畫，即繼續出貨華為。

美國總統川普簽署行政命令，禁止美企使用被認為有國安風險公司製造的電信設備。美國商務部隨後將華為和70家附屬事業列入「實體清單」，禁止華為在未經政府許可下，向美企採購零組件和技術，17日起生效。

華為被美國列入出口管制實體清單，市場關注台積電對華為出貨是否會因而受到影響。外資今天賣超台積電1萬908張，影響台積電股價收在新台幣241.5元，跌5.5元，市值單日縮水1426億元。

台積電表示，內部建立一套完整系統，經初步評估後，應可符合出口管制規範，決定不改變對華為的出貨計畫，將繼續出貨華為；不過，後續仍將持續觀察與評估。

因出貨華為計畫並沒有改變，台積電指出，第2季營運不受影響，目標也不變，季營收將約75.5億至76.5億美元，將季增約7%。

另外，經濟部長沈榮津今天接受媒體採訪時表示，美國禁用華為，由於華為在美國市場占比不大，影響有限，對屬於華為供應鏈的台廠影響也有限。

沈榮津說，對台灣網通業者來說，華為並不是唯一的核心網通供應商，還有其他選擇。由於華為受美禁令影響，訂單也將轉移到其他國際核心網路設備商，現在台廠正是多元布局，抓住轉單機會的時刻。（編輯：趙蔚蘭／黃國倫）1080517