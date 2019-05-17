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智擎內鬨延燒 東洋發公開信：沒卡新藥開發

最新更新：2019/05/17 19:40

（中央社記者韓婷婷台北17日電）智擎總經理葉常菁日前指控董事會卡她的專案，並指「若董事會運作沒變就不玩了」，大股東東洋今致智擎股東一封公開信，對葉所說卡專案一事作說明。葉常菁則回應，觀念不同，討論無法聚焦。

葉常菁日前指控大股東東洋為首的董事會，在過去3年針對她所提出的研發專案均不予通過，等於是空轉3年。

對此，台灣東洋今天在致智擎股東公開信中說明，身為創始股東，一向支持智擎新研發專案，並善盡大股東職責，協助智擎做出最佳決策，才能提升公司利益與保障小股東權益。

公開信中表示，東洋於91年8月創立智擎公司，為台灣率先成立的新藥開發公司，東洋持股100%，92年4月聘請葉常菁博士擔任總經理，並由東洋邀集當時的行政院開發基金、中華開發工業銀行一起參與增資。後來為獎勵並留住人才，公司實施員工認股權證，讓葉常菁成為智擎股東，希望葉常菁與智擎一起攜手努力。

東洋表示，由於智擎為台灣東洋分割出去的事業體，雖然歷經智擎早期專案遲遲無法研發成功，東洋仍持續予以增資，後來雖歷經98年減資，東洋仍大力支持。最後，安能得終於研發成功，智擎並順利上櫃，原先的大股東多已退出智擎，只有台灣東洋及國發基金一直支持，至今台灣東洋仍是智擎最大股東，始終支持智擎發展。

東洋指出，葉常菁提出第一次研發專案，但董事會包含其他董事代表都表示資訊不完整，連合作對象的名稱，葉常菁以機密為由，讓董事在會前都不知情。最後，董事會希望，對成本效益分析、技術風險評估等提出充分說明。

東洋說，第2個研發專案，東洋團隊研究後，認為可進行後續評估，董事會同意授權葉常菁進行後續評估、談判，並請葉常菁在正式簽約時，補足相關技術、法律、財務等外部專家意見。結果到了今年3月董事會，卻沒看到外部專家意見，且在投資交易架構上，是透過智擎海外子公司的再轉投資公司，即孫公司進行合作投資，孫公司董事成員與結構皆未知，母公司智擎更是無法有效管理，只能由葉常菁一人主導，總投資金額鉅大，已超過公司資本額。

至於第3案，東洋指出，一樣無法清楚說明為何一定要設海外孫公司，還是無法釐清相關疑義，且總投資金額遠遠超過公司資本額。

東洋表示，身為大股東，在董事會必須有效監督葉常菁，否則公司資金一旦全部流出去，未來投資若發生問題，將造成無法挽回的風險，嚴重損及所有股東的權益。

對於東洋的公開信，葉常菁回應表示，傳統製藥產業跟創新新藥的觀念有很大不同，3個專案是公司機密，不該每個去回應，至於資料完整性見人見智，主要是觀念不同，討論上就無法聚焦。（編輯：張均懋）1080517

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