新零售董事會通過減資73.71% 彌補虧損

（中央社記者吳家豪台北17日電）力拚轉型的電商業者新零售今天宣布董事會通過辦理減資彌補虧損，以健全財務結構與未來營運發展需要，減資金額新台幣8.7億元，減資比率達73.71%。

新零售召開重大訊息記者會表示，至2018年12月31日止，帳載累積虧損11.24億元及普通股股本溢價的已實現資本公積2.54億元；為提升每股淨值並強化財務結構，計劃辦理資本公積彌補虧損2.54億元，並減少資本金額8.7億元，銷除普通股股份8704萬3135股。

依新零售目前實收資本額11.81億元計算，減資比率73.71%，減資後實收資本額3.1億元。本次減資彌補虧損案擬提今年6月28日股東常會決議通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，辦理減資作業等相關事宜。

新零售表示，將以提升股東權益報酬率為目標，堅信在此次調整財務結構後，藉由集團內部行銷的綜效、供應鏈的整合及知識經驗的複製，激發各電商品牌的潛力，朝獲利之路邁進。

新零售自有品牌包括東京著衣、拍手童裝，以服飾為主，但服飾的競爭門檻低導致毛利偏低。今年重點包括跨境及知名品牌代理，期待下半年能單季轉盈。（編輯：張均懋）1080517