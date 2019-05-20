貿易戰影響 1至4月對中投資金額年減45%

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）經濟部投審會今天公布1至4月核准僑外投資統計。對中國大陸投資方面，金額共計14億5788萬美元，年減45.52%，投審會指出，顯示美中貿易戰持續，影響台商赴中投資意願。

經濟部投審會今天公布4月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資。

投審會統計，對中國大陸投資方面，1月至4月核准件數為193件，金額共計14億5788萬8000美元，較上年同期減少45.52%，投審會指出，顯示美中貿易戰持續，影響台商赴中投資意願。

對外投資方面，投審會核准（備）對外投資202件，金額共23億2769萬美元，較上年同期增加34.19%，主要因今年2月核准富邦人壽以5億6523萬歐元對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER（LUXEMBOURG）S.A.R.L.；核准對新南向國家投資件數為75件，金額共計9億1694萬美元，較上年同期增加11%。

投審會指出，核准僑外投資件數為1120件，較上年同期增加4.77%，金額共計19億9588萬1000美元，較上年同期減少19.26%。投審會說明，金額減少，是因為去年2月份核准日商伊藤忠商事株式會社以約6億6500萬美元，受讓取得台北金融大樓部份股權所致。

陸資來台投資方面，投審會核准陸資來台投資件數為43件，較上年同期減少6.52%，金額計較上年同期減少74.1%。投審會說明，因為去年1月份核准大陸商富士康工業透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以7522萬美元取得國內事業鴻佰科技、新加坡商鴻運科及台灣分公司股份等金額較大投資案。（編輯：鄭雪文）1080520