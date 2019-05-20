百慕達自避稅黑名單移除 暫時解除制裁風險

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）資誠（PwC）表示，歐盟經濟和金融事務委員會日前開會，重新檢視稅務不合作國家名單，最終將3個國家移除，包括阿魯巴、巴貝多，以及在台商投資架構中常見的百慕達，皆得以暫時解除制裁風險。

資誠聯合會計師事務所指出，歐盟今年3月12日更新「稅務不合作國家名單」（俗稱黑名單），有15國被列入黑名單之中，包括阿魯巴、百慕達及巴貝多，以及美屬薩摩亞、關島、薩摩亞、千里達與托巴哥、美屬維京群島、貝里斯、多明尼加、斐濟、阿曼、萬那杜、馬紹爾群島與阿拉伯聯合大公國。

5月17日歐盟就黑名單內容再次開會，決議將阿魯巴、百慕達及巴貝多3國從黑名單刪除；其中，百慕達、巴貝多改列於灰名單，將繼續觀察後續改進情況，阿魯巴則是完全從名單中移除 。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇說，歐盟2017年12月5日第一次公布黑名單以來，已經歷經數次改動，預計未來歐盟仍將持續依照2016年11月8日發布的評估標準，就租稅透明化、公平稅制，與執行OECD（經濟合作暨發展組織）防止稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）最低標準等3面向，持續監督上述國家或地區的立法及執行情況。

一直未改善的國家或地區，未來恐遭受歐盟執行相關制裁措施，例如提高扣繳率，無法獲得歐盟資金，以及要求揭露更多企業資訊等遵循成本。

曾博昇指出，歐盟預計今年下半年還會繼續更新黑名單及灰名單，並預計自2020年起每年固定更新名單2次，可預見許多國家為因應歐盟的監督會持續改進並陸續完成立法，以完善相關稅務或經濟實質相關制度。（編輯：張均懋）1080520