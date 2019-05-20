杜奕瑾將出任中華電信獨董 布局人工智慧應用

中華電信6月21日將舉行股東常會改選董事，「PTT創世神」的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（圖）是獨立董事候選名單之一。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北20日電）中華電信今天證實，網路鄉民稱為「PTT創世神」的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾已列入獨立董事候選名單，將協助把AI導入設備維護、語音客服、人臉辨識、智慧音箱等應用。

中華電信董事長謝繼茂接受中央社記者訪問時表示，今年6月21日將舉行股東常會改選董事，候選的5席獨立董事除了杜奕瑾之外，其他4位都是現任獨董，包括AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有、優像數位（痞客邦）執行董事陳正然、法譽聯合律師事務所主持律師林玉芬、清華大學電機工程系教授呂忠津。

謝繼茂表示，杜奕瑾是人工智慧（AI）專家，中華電信看重他在這方面成就，把AI當作重要的發展方向，會應用在很多領域。例如在中華電信內部，由於網路設備很多，透過AI可以分析機器與機器之間的訊息，判斷哪裡即將損壞、需要維護；在客服方面，也可以用AI進行語音導引和回答，甚至導入網路客服。

謝繼茂指出，AI未來還可以提供給客戶使用，例如很多俱樂部會員原本要拿出識別卡片證明會員資格，將來透過AI人臉辨識可以迅速完成，或者保全系統也可以用AI管理門禁；中華電信還有智慧音箱及MOD語音輸入，將來都可以用AI優化，提高語音辨識率。

在鄉民眼中擁有傳奇地位的「創世神」杜奕瑾，在1995年大二時架設PTT（批踢踢實業坊），至今平均每日上站人數超過50萬人次，太陽花學運時，更曾創下一小時內超過10萬人次湧入單一站內看板的紀錄。

2017年3月杜奕瑾捨棄微軟人工智慧首席研發總監光環回台，創辦台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs），專注研發醫療、智慧城市、人機介面等3個領域。（編輯：蘇志宗）1080520