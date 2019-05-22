川普貿易戰 凸顯美國的中國匯率政策盲點

人民幣近期走弱，再次面臨「保7」關卡，但在美中談判桌上，華府的中國匯率政策始終是川普政府擺出的一道難題。（檔案照片／共同社提供）

（中央社紐約21日綜合外電報導）隨著美中貿易戰升溫，人民幣近期走弱，再次面臨「保7」關卡。在美中談判桌上，華府的中國匯率政策始終是川普政府擺出的一道難題。

美國總統川普在2016年競選時曾表示，上任後將宣布中國為匯率操縱國，但到目前仍沒實現；美國財政部去年10月的最新報告，中國依舊沒被列匯率操縱。

穩定匯率已成為川普政府的貿易談判一環。美國先前與墨西哥、加拿大簽署新版北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement，NAFTA）時，就納入穩定貨幣的相關協議，並表示會在未來各種貿易協議裡尋求類似承諾。

雪城大學學者麥道威（Daniel McDowell）和約翰霍普金斯大學學者史坦柏格（David A. Steinberg）在「華盛頓郵報」撰文指出，人民幣匯價不取決市場力量，主要是由中國人民銀行設定。傳統上人行干預匯市，刻意讓人民幣維持弱勢，使得中國銷往全球市場的貨品價格較低廉，並讓中國對美國持續呈現貿易順差。

● 人民幣走貶 抵銷美關稅威力

自從去年3月美國對中國貨品首度課徵新關稅以來，人民幣兌美元匯價已貶值約6%，協助抵擋美國關稅帶來的衝擊。對中國出口商而言，人民幣貶值6%相當於美國關稅稅率減少6個百分點，使得10%的關稅實際效果只剩4%。有報導指北京去年夏天就研究過，人民幣貶值如何抵銷川普政策的影響。

這也是為何川普2月底時曾透露，若美中貿易協商一切順利，「2週內可能就會有大新聞」。當時美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說，美中最新一輪談判，已就匯率穩定達成協議。因對美國而言，若中國以放貶人民幣來回應美國關稅，美國就難藉關稅解決雙邊貿易失衡。

但川普政府要中國穩定匯率會引起疑慮，因為這基本上有違美國長期立場，即美國盼中國應朝自由浮動匯率邁進。國際貨幣基金（IMF）前中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）便表示，美方不再施壓中國採取更加市場導向與自由浮動的匯率政策，開了「令人擔憂的先例」。

然而，美國多年來要求中國讓人民幣更加市場導向，背後真正目的從來不是要讓中國接受更有彈性的人民幣匯率，而是只有一個目標：讓人民幣相對於美元更強勢。

● 以前要彈性浮動現又要穩定 美自曝真面目

過去幾次美國對中國的人民幣政策施壓，都是因為人民幣匯價被顯著低估，才說要人民幣匯率更有彈性、更由市場決定，這麼做才能讓人民幣升值。

反之，當人民幣匯率更有彈性，但卻是走貶而非走升時，美國又回過頭要人民幣匯價「穩定」。因此若從美國長期目標來看，目前要求人民幣「穩定」的呼聲，實際上只是想促使人民幣升值。

另一個問題是，美方公開對北京施壓，不僅經常無效，甚至可能適得其反，因為這會改變中國領導階層的政治盤算。

麥道威和史坦柏格調查約2000名中國民眾對國內匯率政策的看法，告知一些人美國持續施壓人民幣升值，另一些則不告知。結果顯示若中國民眾知道美國想主導人民幣升值，中國民眾反更不支持人民幣走強。

由於中國領導階層通常對輿論敏感，且不願讓人覺得是在示弱，以滿足地緣政治對手國利益，因此美方對中國貨幣政策公開施壓，可能令北京更難順從美方要求。反之若美國私下要求中國維持人民幣穩定，則較可能促使中國在貨幣政策上做出重大改變。（譯者：張正芊/核稿：陳亦偉）1080522