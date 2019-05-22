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紅馬-KY轉型效益發揮 拚全年轉盈

最新更新：2019/05/22 19:16
紅馬-KY今年首季轉虧為盈，看好兩大業務轉型效益發揮，紅馬-KY董事長周泰鳳表示，今年第2至4季均可望維持獲利，全年也能轉盈，重回成長軌道。中央社記者江明晏攝　108年5月22日
紅馬-KY今年首季轉虧為盈，看好兩大業務轉型效益發揮，紅馬-KY董事長周泰鳳表示，今年第2至4季均可望維持獲利，全年也能轉盈，重回成長軌道。中央社記者江明晏攝　108年5月22日

（中央社記者江明晏台北22日電）伴手禮業者紅馬-KY今年首季受惠日本「故鄉納稅」業務毛利率提升，成功轉虧為盈，看好兩大業務轉型效益發揮，今年第2至第4季均可望維持獲利，全年也能轉盈，重回成長軌道。

紅馬-KY今天舉行法說會，第1季合併營收約新台幣14.7億元，較去年同期增加0.12%，歸屬於母公司業主稅後淨利約4452萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.94元，單季轉虧為盈，結束連5季虧損命運。

紅馬-KY看好，今年故鄉納稅及伴手禮兩大業務的發展策略與成長動能，今年整體營運表現可望重回成長軌道，繼首季轉盈後，今年第2至第4季均可望維持獲利，全年也能轉盈。

透過「Furusato 360」的B2B整合平台，紅馬的故鄉納稅業務，將從原先的故鄉納稅業者轉型為平台業者，紅馬-KY董事長周泰鳳表示，紅馬-KY轉型為平台業者，提高手續費收入比重，第1季手續費收入達故鄉納稅業務整體營收的2成，由於手續費收入幾乎等同純利，因此故鄉納稅毛利率明顯提高。

他表示，手續費占故鄉納稅營收比重第1季約20%，全年來說預估達20至25%，較去年的17.7%更高。

2018年營收占比中，紅馬-KY故鄉納稅與伴手禮約各占50%，周泰鳳表示，今年故鄉納稅營收比重會略微上升，日本的禮品市場規模約6兆日圓，其中旅行用的伴手禮約占2%，但逐漸成長，紅馬-KY去年伴手禮營收約110億日圓，同時也在思考新的營運模式，今年也會做出內部改革、減少費用，預估能提升利潤表現。

紅馬-KY規劃今年下半年起進行異業結盟推動新業務， Project OWL APP預計秋季上線，拓展B2B電商平台業務，協助供應商開發地方生鮮產品的銷售通路，定位為地方生產者與消費者連結的 「媒合型B2B EC服務」，年底預估將上線各500至1000家餐廳與供應商，周泰鳳表示，由於都是收手續費，毛利率近100%，明年可開始貢獻營運表現。

故鄉納稅是2008年日本首相安倍晉三首次執政時創設的制度，1年內捐款2000日圓以上給自己喜歡的地方政府，不但可扣抵所得稅和隔年度個人居民稅，還可領到當地政府提供的地方特產品如海鮮、牛肉、冰淇淋禮盒等，刺激地方經濟發展。（編輯：李信寬）1080522

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