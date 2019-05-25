美中貿易戰升溫 外商轉向越南投資

（中央社河內25日電）統計顯示，今年初至今越南引進外資總額達167.4億美元，較去年成長69.1%。越南工業區主管單位表示，美中貿易戰去年開打以來，大批外商前往越南考察並完成租地設廠等手續。

越南計劃與投資部數據顯示，今年初至今越南引進外資總額達167.4億美元，成長69.1%，創下4年來新高；此外，今年初至今投資越南的外資到位資金達73億美元，年增7.8%。

今年以來共有1363項外商投資案獲越南政府簽發投資許可，金額達64.6億美元；另有505家已獲許可的外商申請擴大投資規模，增資總額為26.3億美元；另有3160家外商出資約76.5億美元，購買投資信託。

數據顯示，香港投資越南的金額達50.8億美元，排名第1；南韓與新加坡分別為26.2億美元和20.9億美元，分居第2和第3；中國與日本分別為20.2億美元和15.2億美元，分居第4和第5。

越南「青年報」新聞網站報導，美中貿易緊張局勢升溫，加速外商轉向越南市場的投資趨勢，近期來自中國的外商前來越南北部地區了解租地程序的情況日益熱絡。

位於海陽省（Hai Duong）安發Complex工業區（An Phat Complex）的綠色安發塑膠股份公司董事長范映陽（Pham Anh Duong）表示，為了掌握美中貿易戰將帶來的商機，公司早已出資擴建安發Complex工業區，以迎接新的外資投資浪潮。

他說，去年底至今許多來自中國、香港與台灣的外商紛紛前來詢問投資手續與進行實地考察，其中多項長期租地合約獲得簽訂。

紅星集團（Sao Do）總經理阮成方（Nguyen Thanh Phuong）表示，美中貿易戰升溫後，許多來自中國的外商也已到紅星集團所管理的海防市（Hai Phong）南廷武工業區（Nam Dinh Vu）了解與商討租地一事。

他說，今年初至今，約有60家來自中國的外商前來向公司洽商租地，包括許多在中國設廠的美國和歐洲跨國集團在內，預計將會與15家外商簽約。

越南社會科學翰林院研究國際關係與世界經濟的資深研究員丁功俊表示，美中貿易戰將產生外資轉向東南亞的趨勢，越南從中受惠，但若不做好投資許可評估，可能會接受技術落後且導致環境污染的投資案；因此，越南政府應做好準備及提高外資提案評估能力。（編輯：高照芬）1080525