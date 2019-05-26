智擎經營權之爭 總經理葉常菁反駁董事長孫致中

（中央社記者潘智義台北26日電）智擎生技製藥經營權角力白熱化，智擎生技製藥總經理暨執行長葉常菁今天發出聲明，否認智擎生技製藥董事長孫致中指控違反公司治理。

葉常菁指出，很感謝大股東東洋認同她的領導能力與專業，但孫致中對她主導的研發案、投資案有意見，質疑她違反公司治理，這點自己絕對無法認同。

智擎生技製藥是由台灣東洋及行政院國發基金與國內生技創投等投資成立，孫致中為台灣東洋製藥指派的法人代表，經董事會推選為董事長。

葉常菁說，智擎股東之一東洋公司的法人代表孫致中，上星期以智擎董事長的身分發函給部分智擎股東，並附上東洋公司的聲明，部分媒體引述此分聲明內容，造成外界對她及公司新專案引進產生許多誤解，做為團隊一分子，有責任與義務說明清楚。

她表示，第一個研發專案是於2018年1月向董事會提出某公司的投資意書，為求慎重在開董事會前所召開的會前會就提出相關專案技術資料及授權交易的條件，之後在董事會前提供兩分鑑價報告，包括成本效益分析和技術風險評估 。

她強調，由於上述被投資公司為美國上市公司，為了保密及降低內線交易的風險，所以才只在正式的董事會上揭露對方的公司名稱。如果董事會通過投資意向書，智擎團隊才能和對方公司繼續談判授權合約書。

她說，第2個研發專案在2018年9月董事會通過投資意向書之前，就已提供相關的智擎內部調查報告，和外部科學顧問團隊的專業意見。在2019年3月向董事會提出股權收購合約書前，經營團隊提供法律、財務的外部專家意見，並無所謂董事會沒有看到上述專家意見的情況。

葉常菁強調，新藥研發投資當然有其高風險，但這正是經營團隊謹慎評估，從上千個專案篩選到最後只向董事會提出3個最可行專案的原因。身在浪頭上的智擎團隊仍未曾懈怠，克服萬難努力做好每項工作，結果卻得不到董事會的正面回應，讓自己感到無比的遺憾，這也是這次董事選舉中，希望改善這個困境的重點。

智擎6月13日將召開股東會，改選6名一般董事和3席獨董。以葉常菁為首的一派與大股東東洋分別提出各自的董事名單，葉常菁提出4席一般董事、2席獨立董事，一般董事名單除葉常菁自己之外，還包括現任國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗、亞洲大學經營管理學系專任講師也是現任獨立董事朱立聖、前工研院生醫所所長，也是美國上市生技公司Agios創辦人蘇新森，獨董則有台灣先生之稱谷月涵、中華公司治理協會秘書長王淮。

東洋則提出董事名單包括現任董事孫致中、吳瑞文、林金榮，3名獨立董事為蘇郁卿、王智立、蕭欽沂；國發基金則提黃奇英、林宜輝兩名一般董事。（編輯：林沂鋒）1080526