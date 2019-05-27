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傳產成金飯碗 紡織業祭百萬年薪搶科技人才

最新更新：2019/05/27 12:11

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）人力銀行調查，7成9上班族有意願或已投身傳統產業。紡織業者指出，台灣紡織業走向科技紡織，將加強人工智慧、大數據應用，需要大批IT（資訊科技產業）人才，薪資上看百萬元。

1111人力銀行今天公布「前進傳統產業意願調查」，調查指出，有約7成9上班族，有意願或是已經投身於傳統產業，以碩士意願最高，學士次之。

觀察上班族想進入傳統產業的主因有，可以學一技之長、工時穩定、工作機會多、產業轉型升級與看好產業前景。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，傳統產業過去被視為夕陽產業，不過在工業4.0浪潮下，傳產積極轉型，也讓傳產薪資也大幅提升，像是有企業去年發出高達10個月的年終獎金，改變傳產薪資偏低的印象。

傳統產業徵才人數也不斷攀升，紡拓會秘書長黃偉基表示，台灣紡織業朝機能時尚、永續環保、智慧科技等三大方向前進，因此，紡拓會將在6月1日於世貿三館辦理「科技紡織徵才博覽會」，包括駐外及海外業務人員、行銷及產品商企人員、大數據分析及管理人員、智慧化與自動化人才，人力需求超過1500人。

鴻儒執行副總經理王樹文表示，台灣紡織業走向科技紡織，將加強人工智慧、大數據應用進程，需要吸引大批IT人才。

他說，1111人力銀行調查傳產年薪期待值約120萬元，鴻儒薪資不低於該數據。儒鴻去年毛利率達28%，高於許多電子業，去年年終高達10個月，預計今年徵才至少百人。

1111人力銀行於5月8日到5月22日進行「前進傳統產業意願」調查，有效樣本數1137份，信心水準95%，誤差值為正負2.91個百分點。（編輯：鄭雪文）1080527

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