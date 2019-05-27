房市緩升電子資金避險 營建股大漲

（中央社記者韋樞台北27日電）今年以來房市緩步回升，六都前4月買賣移轉棟數也年增7.6%，5月表現不算差；再加上貿易戰促使台商回流找地擴廠，以及資金從電子轉至傳產等，使得今天營建股表現優異。

根據房仲統計，六都4月買賣移轉1萬9145棟，月增4%，年增28%，前4月合計移轉6萬9105棟，年增7.6%；雖然5月還未結算統計，但住商機構統計自家1月初到今天的交易件數年增9.6%。

房仲表示，今年從農曆年後的房市情況表現頗佳，雖然目前仍以自住市場為主，但回流的買氣強勁，且一路持續到4月底仍未見明顯衰頹，5月至今移轉數還未正式統計，但目前看來情況不差，估計應能反映4月持續回溫的房市。

至於台商回流也為房地產市場增溫。商仲統計，台商回流投資金額不斷上調，帶動工業土地、廠房和商辦需求熱度升溫。商仲統計，今年前5月工業用地交易金額約新台幣262億元，已逼近去年全年278億元水準。

建商亦認為，住宅市場以自住當道，價格沒有大幅上漲的空間，成交量呈現穩定，但值得注意的是今年建商同業對市場的住宅推案量較多，供給增加下，競爭激烈，相對地，有品牌、定位清楚、價量合理的建案較容易銷售。

法人指出，台股電子類股受貿易戰波及，不確定因素大增，市場資金自然湧入傳產、金融股避險。營建類股指數今年1月2日收盤為258.23點，5月24日收盤漲到290.84點，漲幅達12.63%。

台股持續盤整，電子股仍疲弱，傳產股受資金挹注，漲幅較明顯，營建股開高走高，午盤上漲2.75%；個股方面，國建、冠德、京城、皇翔、華固、長虹漲幅介於4%到7.88%，華固盤中股價最高86.3元，創5年半新高價；冠德盤中股價最高26.9元，創4年新高。 （編輯：鄭雪文）1080527