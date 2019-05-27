更多編輯台推薦新聞：
極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點
國際

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業
國際

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業

早安世界》歐洲議會選舉結果初步預測：3大政團合作才過半
早報

早安世界》歐洲議會選舉結果初步預測：3大政團合作才過半

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
台灣女登山家詹喬愉 凌晨攻頂聖母峰
訊息平台
首頁 / 產經

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

最新更新：2019/05/27 16:54

（中央社記者潘智義台北27日電）超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技今天宣布，推出發表全新邊緣伺服器平台，採諾基亞主導的開放硬體規格所設計的全新5G邊緣運算平台EP100。

緯穎科技資深副總暨技術長張順來表示，緯穎的EP100平台將能協助電信營運商以彈性且高效率的架構，建構新一代Cloud RAN與電信機房，以滿足5G時代多元應用的低延遲、大量的資料處理所需不同邊緣運算需求。

張順來說，很高興能透過開發開放硬體規格與相關韌體開發套件，擁抱5G邊緣運算商機。緯穎EP100是一款3U的5G邊緣運算系統平台。基於諾基亞主導的開放硬體規格所設計。支援至多5個1U半寬的伺服器，也可按照應用需求，彈性的加入2U半寬或1U全寬的伺服器組合。

他指出，透過靈活配置EP100的組合與系統數，能夠滿足電信營運商從基地台端到區域電信機房間，不同應用對運算效能的需求。

諾基亞表示，在2018年4月推出了 Nokia AirFrame開放式邊緣運算平台，非常歡迎緯穎的加入，採用這個由諾基亞所主導的開放平台規格，並推出新產品。緯穎在開放運算計畫（OCP）的OpenEDGE上的貢獻不僅是推進整體生態鏈發展重要的一步，也為遠邊緣運算（far edge）資料中心提供了更加多元的選擇，避免被單一供應商鎖定。

針對多元的邊緣運算布署場域，緯穎表示，推出EP100平台透過平台統一的電源供應系統與中控管理晶片，實踐高電源使用效率，並簡化平台管理的複雜度。（編輯：黃國倫）1080527

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報