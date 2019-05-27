緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

（中央社記者潘智義台北27日電）超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技今天宣布，推出發表全新邊緣伺服器平台，採諾基亞主導的開放硬體規格所設計的全新5G邊緣運算平台EP100。

緯穎科技資深副總暨技術長張順來表示，緯穎的EP100平台將能協助電信營運商以彈性且高效率的架構，建構新一代Cloud RAN與電信機房，以滿足5G時代多元應用的低延遲、大量的資料處理所需不同邊緣運算需求。

張順來說，很高興能透過開發開放硬體規格與相關韌體開發套件，擁抱5G邊緣運算商機。緯穎EP100是一款3U的5G邊緣運算系統平台。基於諾基亞主導的開放硬體規格所設計。支援至多5個1U半寬的伺服器，也可按照應用需求，彈性的加入2U半寬或1U全寬的伺服器組合。

他指出，透過靈活配置EP100的組合與系統數，能夠滿足電信營運商從基地台端到區域電信機房間，不同應用對運算效能的需求。

諾基亞表示，在2018年4月推出了 Nokia AirFrame開放式邊緣運算平台，非常歡迎緯穎的加入，採用這個由諾基亞所主導的開放平台規格，並推出新產品。緯穎在開放運算計畫（OCP）的OpenEDGE上的貢獻不僅是推進整體生態鏈發展重要的一步，也為遠邊緣運算（far edge）資料中心提供了更加多元的選擇，避免被單一供應商鎖定。

針對多元的邊緣運算布署場域，緯穎表示，推出EP100平台透過平台統一的電源供應系統與中控管理晶片，實踐高電源使用效率，並簡化平台管理的複雜度。（編輯：黃國倫）1080527